Wijzer in geldzaken: Eén op de vijf jongeren slachtoffer geweest van online fraude

Jongeren zijn regelmatig slachtoffer van online fraude via nepwebshops. Eén op de vijf jongeren is wel eens slachtoffer geweest van nepwebwinkelfraude, zo blijkt uit onderzoek van de Wijzer in geldzaken. Drie procent van de mensen tussen de 16 en 19 jaar heeft dit meerdere keren meegemaakt.

Van de opgelichte jongeren worden jongens vaker opgelicht dan meisjes, blijkt uit het onderzoek. Daarnaast is te zien dat jongeren tussen de 18 en 19 jaar oud vaker te maken hebben gehad met fraude dan jongeren tussen de 16 en 17 jaar oud. Tachtig procent heeft nog nooit te maken gehad met online fraude.

Een ruime meerderheid van de jongeren, zo’n 56 procent, geeft aan te weten op welke kenmerken ze moeten letten om de betrouwbaarheid in te schatten van een nepwebshop. Ongeveer 55 procent heeft er vertrouwen in dat zij een nepwebshop kan herkennen en 17 procent vindt dat oplichting je eigen schuld is.

Henriëtte Bongers, directeur van Fraudehelpdesk, benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren leren om kritisch naar een webwinkel te kijken en geeft enkele tips: “Check de reviews op verschillende onafhankelijke reviewplatforms, check de URL via de verschillende scamchecks, controleer logo’s van keurmerken bij het keurmerk zelf en wees extra alert bij opvallend lage prijzen.”