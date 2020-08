Winkelpersoneel vindt mondkapjes onprettig, FNV: ‘Handhaaf liever 1,5 meter’

Winkelpersoneel in Amsterdam en Rotterdam is niet te spreken over de mondkapjes die sinds vorige week verplicht zijn in grote winkelstraten, zo meldt vakbond FNV in een persbericht. De vakbond zegt veel bezorgde telefoontjes te ontvangen van winkelmedewerkers die zien dat klanten met een mondkapje op minder afstand houden. De werknemers zelf ervaren het werken met een mondkapje op als onprettig, zeker op warme dagen.

De telefoon van vakbondsbestuurder Linda Vermeulen staat roodgloeiend. “Sommige winkelmedewerkers zijn bang dat een mondkapjesplicht een extra reden is voor klanten om de 1,5 meter afstand nóg meer te negeren, met het valse argument dat een mondkapje toch genoeg veiligheid biedt,” zo stelt ze in het persbericht. En: “Mensen willen veilig werken, maar hebben liever dat de 1.5 meter maatregel gehandhaafd wordt.”

Hiertoe nemen vooral grote winkelketens niet voldoende verantwoordelijkheid, vindt de FNV. Vermeulen: “Veel winkels en supermarkten draaien enorme omzetten, maar om een werknemer vrij te stellen om te handhaven of een beveiliger aan te stellen moeten ze extra investeren en dat is voor veel van hen te veel gevraagd.” Maar, ziet Vermeulen, “op de korte termijn geld besparen, kan op de lange termijn veel meer geld kosten. De risico’s op verspreiding van het coronavirus nemen toe. Met als gevolg meer ziekmeldingen en in het allerergste geval, wat niemand wil, een tweede lockdown. De gevolgen hiervan voor de samenleving én de gevolgen voor de omzetten van de winkels staan in geen verhouding tot de kosten van handhaving van de coronamaatregelen.”