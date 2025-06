Winst H&M Group dipt in eerste halfjaar 2025

De Zweedse H&M Group heeft last van hogere vrachtkosten, ongunstige wisselkoersen en kortingen. Als gevolg hiervan ziet de groep de operationele winst en winst na belastingen afnemen in het eerste halfjaar van het boekjaar 2025.

H&M Group rapporteert in een financiële update een operationeel resultaat van 7,1 miljard Zweedse kroon. In euro’s komt dat neer op 644 miljoen. Het is een verschil van ruim 2 miljard Zweedse kroon in vergelijking met een boekjaar eerder.

De winst na belastingen ziet een even grote daling van ongeveer 2 miljard Zweedse kroon. Door de daling komt de winst na belastingen voor het eerste halfjaar neer op 4,5 miljard Zweedse kroon.

“Het kwartaalresultaat werd negatief beïnvloed door hogere inkoopprijzen als gevolg van een duurdere Amerikaanse dollar en hogere vrachtkosten, maar ook door het feit dat we zijn blijven investeren in het klantenaanbod”, aldus H&M Group CEO Daniel Ervér over het tweede kwartaal van het boekjaar. “Investeringen die zijn gedaan om ons klantenaanbod te versterken en klanten nog meer waar voor hun geld te geven.”

De omzet van de groep is stabiel gebleven tijdens de periode. De omzet komt neer op 112 miljard Zweedse kroon dankzij een groei van 1 procent.

De H&M Group is het moederbedrijf van de merken H&M, Arket, &OtherStories, Cos, Weekday, CheapMonday, Sellpy en Singular Society. De groep heeft ruim 4.000 winkels in 79 markten en heeft een webshop in 60 markten.