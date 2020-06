Winst krimpt met 53.4 procent meldt Express

Express heeft woensdag de Q1 resultaten bekendgemaakt. De Q1 netto winst van het bedrijf is toegenomen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 53.4 procent gedaald.

De netto winst van Express voor het Q1 bedraagt -154 miljoen dollar, tegen -10 miljoen een jaar eerder. De omzet kromp naar 210 miljoen dollar.

Express Inc. (NYSE: EXPR) is een Amerikaanse fashion retailer die zich voornamelijk richt op jonge vrouwen en mannen. Het bedrijf werd opgericht in 1980 en heeft zijn hoofdkantoor in Columbus, Ohio en New York. Het bedrijf exploiteert meer dan 600 winkels en outlets in de Verenigde Staten en Puerto Rico. Express is ook beschikbaar bij franchises en online in Latijns Amerika.

