Winst neemt af met 36.1 procent meldt G-III Apparel Group

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q1 is afgenomen. De omzet daalde met 36.1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De netto winst van het bedrijf over het Q1 bedraagt 405 miljoen dollar, vergeleken met 634 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet nam af naar 405 miljoen dollar. Vergeleken met 2 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf gekrompen naar -10 procent.

G-III Apparel Group, Ltd., Ltd. (NASDAQ: GIII) werd in 1956 opgericht door Aron Goldfarb, die naar de Verenigde Staten emigreerde en zijn eigen bovenkleding bedrijf vestigde in het hart van het Garment District in New York. Tegenwoordig is G-III Apparel het meest bekend om zijn merkenportfolio met licenties voor Guess, Donna Karen, Tommy Hilfiger en Calvin Klein, waarvoor het bedrijf collecties ontwerpt en produceert.

