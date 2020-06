Winst neemt af met 45.9 procent meldt Chico's

Chico's heeft woensdag de Q1 resultaten bekendgemaakt. De Q1 netto winst van het bedrijf is gedaald. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 45.9 procent afgenomen.

De netto winst van Chico's voor het Q1 bedraagt -178 miljoen dollar, tegen 2 miljoen een jaar eerder. De omzet nam af naar 280 miljoen dollar. Vergeleken met 0 procent vorig jaar, is de omzet marge van het bedrijf afgenomen naar -64 procent.

Chico's FAS Inc. (NYSE: CHS) is via haar merken een gespecialiseerde retailer van private label, casual-to-dressy kleding, bodyfashion, complementaire accessoires en ook geschenkartikelen. Het bedrijf telt meer dan 1.450 boetieks en afzetkanalen in de Verenigde Staten en Canada en verkoopt het aanbod via franchises in Mexico. Chico's is opgericht in 1983.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij tip@fashionunited.com.