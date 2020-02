Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het Q4 is gegroeid. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 23 procent toegenomen.

De netto winst van Skechers voor het Q4 bedraagt 60 miljoen dollar, tegen 48 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet toegenomen naar 1,331 miljoen dollar.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij [email protected]