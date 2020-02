Winst stijgt 18 procent meldt Puma

Het bedrijf maakte woensdag bekend dat de omzet voor het hele jaar is gestegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de omzet met 18 procent toegenomen.

De netto winst van Puma voor het hele jaar bedraagt 262 miljoen euro, tegen 187 miljoen een jaar eerder. De omzet groeide naar 5,502 miljoen euro.

Puma (ETR: PUM) is een Duits sportkledingbedrijf dat sport- en vrijetijdsschoenen en sportkleding produceert. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en heeft zijn hoofdkantoor in Herzogenaurach. Het Franse luxebedrijf Kering bezit sinds 2007 een meerderheidsbelang in Puma.

