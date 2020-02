Winst stijgt 20 procent meldt Zalando

Het bedrijf maakte donderdag bekend dat de omzet voor het hele jaar is toegenomen. De omzet steeg met 20 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst van Zalando voor het hele jaar bedraagt 100 miljoen euro, tegen 51 miljoen een jaar eerder. Daarnaast is de omzet toegenomen naar 6,483 miljoen euro.

Zalando is een toonaangevend Europees online platform met schoenen, kleding en andere mode producten. Het bedrijf levert producten van 2.000 merken aan klanten in 17 landen. De webshop voor mode, schoeisel en accessoires is beursgenoteerd in Frankfurt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Berlijn.

Dit bericht is gecreëerd met NLG technologie van Arria dat data omzet in tekst. Fouten of bugs kunt u melden bij [email protected]