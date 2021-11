Zalando boekt omzetgroei in derde kwartaal; Plus-lidmaatschap nu beschikbaar in Nederland

Zalando heeft in het derde kwartaal een omzet geboekt van 2,3 miljard euro, een groei van 23,4 procent ten opzichte van Q3 in vorig boekjaar. Dat meldt de e-tailer in een persbericht. De groei is afgenomen naar het niveau van voor de coronacrisis, nu de fysieke winkels weer open waren. In de eerste helft van het jaar profiteerde Zalando nog stevig van de lockdowns .

Zalando heeft Q3 afgesloten met een operationele winst (EBIT) van 9,8 miljoen euro.

De webgigant heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld en zegt te rekenen op een omzet van 10,1 tot 10,5 miljard euro.

Zalando maakt tevens bekend dat het Plus-lidmaatschap nu beschikbaar is voor Nederlandse klanten. Plus-leden krijgen eerder toegang tot gelimiteerde collecties en 'hot releases'. Ook genieten zij van onbeperkte gratis express levering en een gratis ophaalservice voor retourzendingen. Nederlandse klanten kunnen Zalando Plus 30 dagen gratis uitproberen en betalen dan 9,95 euro per jaar voor het lidmaatschap.