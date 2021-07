Zalando maakt retourneren duurzamer en makkelijker met Homerr

Online platform Zalando sluit een overeenkomst met Nederlandse logistiek netwerk Homerr, dat meldt Zalando in een persbericht. Consumenten kunnen nu hun Zalando-bestelling retourneren via een Homerr-punt. De samenwerking volgt een pilot op en is nu uitgebreid naar 1500 Homerr-punten in Nederland.

Het Homerr-netwerk is duurzamer dankzij afleverpunten op strategische locaties, bijvoorbeeld bij mensen thuis (BuurtPunten) of bij kleine, lokale bedrijven (ServicePunten), zo is te lezen. De retourzendingen voor Zalando worden op deze locaties verzameld, gebundeld en over bestaande routes vervoerd. Consumenten kunnen een bijgeleverd retouretiket in de doos gebruiken om hun pakket te retouren. De samenwerking tussen Homerr en Zalando draagt bij aan de duurzaamheidsstrategie van Zalando do.More.

Er bestaan zo’n zeshonderd Homerr-punten die gerund worden door particulieren. Zij krijgen een maandelijkse vergoeding voor de service die zij bieden. Homerr heeft geen eigen wielen op de weg en maakt uitsluitend gebruik van lege ruimtes bij bestaande logistieke routes. Homerr is opgericht in 2016 en actief in Nederland en België. Of de retourservice in de toekomst ook naar België komt, is nog niet bekend.