Zalando verhoogt verwachting gehele boekjaar na 46,8 procent omzetgroei in Q1

E-tailer Zalando SE blijft de omzet omhoog zien schieten. In het eerste kwartaal van het huidige boekjaar schoot de omzet met 46,8 procent omhoog naar een bedrag van 2,2 miljard euro, zo blijkt uit het financiële verslag. Het bedrijf heeft dan ook besloten de verwachting voor het gehele boekjaar naar boven bij te stellen.

Zalando SE schrijft de exceptionele groei toe aan de blijvende groei van vraag bij consumenten voor online aanbod en de groei van de partnerbedrijven van de e-tailer, aldus het kwartaal verslag. Het aangepast EBIT kwam uit op 93,3 miljoen euro terwijl het vorig jaar in het eerste kwartaal nog bijna 100 miljoen euro in de min stond. Het netto inkomen van Zalando SE kwam in het kwartaal ook positief uit, op 34,5 miljoen euro. Ook dit was vorig jaar in hetzelfde kwartaal een negatief bedrag.

“Zalando leverde in het eerste kwartaal van 2021 de sterkste groei ooit sinds het platform live is gegaan in 2014,” aldus CFO David Schröder in het persbericht. “Ons platform zien we met grote snelheid ontvouwen waardoor er voordelen zijn voor klanten en partners wat het voor ons mogelijk maakt om sneller stappen te nemen om het startpunt voor mode te worden.”

Vanwege de goede resultaten bij het bedrijf wordt de verwachting voor het gehele boekjaar bijgesteld. Zalando SE verwacht dat in het gehele financiële boekjaar de omzet zal stijgen tussen de 26 en 31 procent waardoor de omzet ligt tussen de 10,1 en 10,5 miljard euro. Het aangepaste EBIT komt waarschijnlijk neer tussen de 400 en 475 miljoen euro.