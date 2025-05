'Zara-zustermerk Lefties breidt uit naar Nederland in 2026'

De Spaanse modegigant Inditex zet vol in op de expansie van Lefties, zijn low budget keten die oorspronkelijk begon als outlet van Zara. Na een herpositionering (waar FashionUnited Spanje eerder over schreef) – met een vernieuwde strategie, managementteam en de lancering van een Home-lijn – bereidt Lefties zich voor op een verdere Europese expansie. In 2026 wil de keten 200 winkels openen in onder meer Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zo meldt het Spaanse modevakblad Modaes.

De uitbreiding volgt op een periode van sterke groei: de omzet van Lefties is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld tot ruim 549 miljoen euro in 2023. De keten richtte zich tot nu toe vooral op Mexico, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Nu verschuift de aandacht naar West-Europa, waar Inditex Lefties wil positioneren als lifestylemerk binnen het low budget segment.

Naast fysieke flagshipstores, zoals recent geopend in Madrid, rolt Lefties ook zijn Home-lijn uit via online kanalen in Spanje, Portugal en Italië. Of Nederland eveneens deze collecties zal ontvangen, is nog niet bevestigd.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Inditex voor meer informatie.