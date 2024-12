Zet Capri Holdings Versace en Jimmy Choo in de etalage?

Slechts enkele weken nadat een voorgestelde fusie tussen modegiganten Tapestry en Capri Holdings werd tegengehouden, lijkt het erop dat laatstgenoemde bezig is met een grote schoonmaak binnen haar portfolio. Er gaan geruchten dat Capri zowel Versace als Jimmy Choo te koop heeft gezet, waardoor de luxegroep alleen Michael Kors over zou houden.

Financiële bronnen van WWD melden dat Capri met Barclays samenwerkt om kopers te vinden voor de twee merken. Het proces zou nog maar net begonnen zijn, waardoor het onduidelijk blijft of de twee merken samen of afzonderlijk worden verkocht, of überhaupt verkocht worden. Het mediabedrijf verklaart dat er een “dataroom” over de twee bedrijven wordt opgezet voor potentiële kopers, waarbij de eerste geïnteresseerden zich naar verwachting rond de kerst zullen melden.

Ook de vorm van de verkoop is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd dat Barclays een veiling overweegt waarbij geïnteresseerde partijen in meerdere rondes biedingen moeten uitbrengen.

De toekomst van Capri werd eerder dit jaar in twijfel getrokken nadat een overnamebod van 8,5 miljard dollar door Tapestry werd geblokkeerd in een antitrustzaak door de Federal Trade Commission (FTC). Na de bekendmaking van de beslissing daalden de aandelen van Capri aanzienlijk in waarde en werd de fusie uiteindelijk afgeblazen.

Dalende vraag naar luxe zorgt voor onzekere toekomst

Er zijn echter aanwijzingen dat het vertrouwen in het merk Michael Kors behouden is gebleven. In november kondigde de groep aan dat haar eigen voorzitter, John Idol, de rol van chief executive officer voor het New Yorkse label op zich zou nemen als onderdeel van “reorganisatieplannen en kostenbesparingsinitiatieven”. Philippa Newman werd ook gepromoveerd tot chief product officer, nadat ze eerder president accessoires en schoenen van het merk was geweest.

Deze verschuivingen volgden op een tegenvallende verkoopperiode voor Capri, die voor het tweede kwartaal van het jaar een daling van de groepsomzet met 16,4 procent rapporteerde. Jimmy Choo was het enige merk in de Capri-portfolio dat een stijging liet zien, met een omzetstijging van 6,1 procent in het kwartaal. Versace en Michael Kors rapporteerden daarentegen dalingen van respectievelijk 28,2 procent en 16 procent.

Een wereldwijd afnemende vraag naar luxegoederen werd aangevoerd als oorzaak voor de omzetdalingen, een argument dat ontwerper Michael Kors zelf benadrukte tijdens de rechtszittingen in verband met de fusie tussen Capri en Tapestry. Toen Kors werd opgeroepen, betoogde hij dat de industrie "het punt van ‘merkmoeheid’ had bereikt" en gaf hij toe dat zijn eigen merk minder populair was geworden bij consumenten.

Hoewel het optimisme laag blijft, lijkt er toch nog enige interesse van investeerders in Capri te zijn. Oddo BHF Asset Management kocht 610.000 aandelen in de modegigant ter waarde van ongeveer 25,9 miljoen dollar, volgens een recente melding bij de SEC. Evenzo verhoogde Geode Capital Management LLC haar aandelen in de groep in het derde kwartaal van het jaar met 2,2 procent, en bezit nu ongeveer 82,4 miljoen dollar aan aandelen in het bedrijf.