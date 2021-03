Zes Duitse Amazon-distributiecentra opgeroepen tot vierdaagse staking

De medewerkers van zes Duitse Amazon-distributiecentra zijn opgeroepen mee te doen aan een vierdaagse staking. De oproep werd gedaan door vakbond Verdi, zo is te lezen op de website van de bond. De staking is gestart op zondag gestart en had op maandag al 500 deelnemers.

Verdi riep medewerkers in centra in Rheinberg, Werne, Koblenz, Leipzig en Bad Hersfeld (twee locaties) op het werk vier dagen lang neer te leggen. De vakbond geeft aan dat Amazon booming is, maar dat de medewerkers hier geen positieve effecten van merken. De medewerkers zouden nog steeds vechten voor een collectieve overeenkomst voor goede werkomstandigheden. Zo zou het door de e-commerce boom erg druk zijn in de distributiecentra en is het vaak niet mogelijk 1,5 meter afstand te houden tussen medewerkers.

De komende week zal ook weer de start zijn van de collectieve onderhandelingsperiode. Verdi zal een loonstijging van 4,5 procent eisen plus een bonus van 45 euro verspreid over een jaar tijd.