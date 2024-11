Zwakkere vraag uit China drukt omzet en winst van Cartier-moeder Richemont

De Zwitserse luxegroep Richemont, het moederbedrijf van Cartier, Van Cleef & Arpels en IWC, rapporteert een lichte omzetdaling in de eerste helft van zijn fiscale jaar 2025. De resultaten lopen achter, vooral door zwakke prestaties in China en omliggende markten. In Europa, Japan en het Midden-Oosten lijkt het bedrijf wel te groeien. Ondanks de grote regionale verschillen investeert Richemont in zijn portfolio. Zo voltooit de groep de overname van het Italiaanse juweliersmerk Vhernier en zet het bedrijf strategische stappen met een aandelenruil van dochteronderneming YNAP met online retailer Mytheresa.

De totale halfjaarlijkse omzet van Richemont komt uit op 10,1 miljard euro, een daling van 1 procent ten opzichte van vorig jaar. De omzet van Richemont in Europa stijgt met 4 procent, wat het belang van toerisme en lokale vraag onderstreept. In Noord- en Zuid-Amerika is de groei nog sterker, met een toename van 10 procent, gestimuleerd door een opleving in luxeconsumptie. Japan toont met 32 procent de sterkste regionale stijging dankzij een toenemende vraag naar luxeproducten, mogelijk gestimuleerd door gunstige wisselkoersen en lokale koopkracht. In het Midden-Oosten en Afrika groeit de omzet met 11 procent.

De stenen winkel blijft ook in het digitale tijdperk uiterst belangrijk voor Richemont. De fysieke retailomzet vertegenwoordigt 70 procent van de totale groepsomzet van het bedrijf en stijgt in H1 met 2 procent. De online retailomzet, exclusief YNAP dat grotendeels in handen van Mytheresa komt, groeit met 7 procent en maakt 6 procent van de totale omzet uit.

Dalende resultaten in Azië

Daartegenover keldert de omzet van Richemont in de regio Azië-Pacific met 19 procent. Vooral in China noteert de groep een flinke omzetdaling van 27 procent. De terughoudendheid van Chinese consumenten bij luxe-aankopen lijkt Richemont extra hard te raken, gezien het belang van deze regio voor zijn juwelen- en horlogesegmenten.

Richemont-voorzitter Johann Rupert legt uit: "Ondanks een afnemende vraag vanuit China blijft onze omzet in veel regio’s groeien, wat onze veerkracht aantoont.” Rupert merkt op dat hij verwachtte dat het herstel van de Chinese markt langer zou duren, en dat dit vooral invloed heeft op de horlogesegmenten van Richemont. Hij voegt eraan toe dat Richemont actief blijft in het optimaliseren van zijn productportfolio om veerkracht te waarborgen.

Stijgende juwelenomzet, dalende horlogeverkoop

Binnen het juwelensegment van Richemont, waar merken zoals Cartier en Van Cleef & Arpels de hoofdrol spelen, ziet het bedrijf een omzetgroei van 2 procent. Het horlogesegment, dat merken als IWC, Jaeger-LeCoultre en Vacheron Constantin omvat, presteert zwakker, met een omzetdaling van 17 procent. Deze terugval weerspiegelt de aanhoudende onzekerheid in Azië, waar de daling van de vraag in China het zwaarst weegt op de cijfers.

Het ‘overige’ bedrijfssegment, dat naast accessoires ook nieuwe merkactiviteiten omvat, ziet een stijging van 4 procent, wat aangeeft dat Richemont inzet op diversificatie binnen zijn portfolio om het verlies in horloges en andere kernsegmenten te compenseren.

Strategische stappen voor de toekomst

Ondanks de lichte omzetdaling blijft Richemont vastberaden om zijn marktpositie te versterken. Met strategische acquisities, zoals de gedeeltelijke verkoop van YNAP, werkt Richemont actief aan de versterking van zijn kernactiviteiten. De deal met Mytheresa, waarin Richemont een aandeel van 33 procent behoudt, weerspiegelt de wens om de digitale aanwezigheid te optimaliseren. Daarnaast toont de acquisitie van Vhernier het vertrouwen in de aantrekkingskracht van niche juwelenmerken binnen het portfolio.

Richemont laat weten een scherpere focus op winstgevendheid en strategische acquisities te hebben om zijn positie in de wereldwijde luxemarkt verder te versterken. De vraag vanuit Azië, en met name China, blijft voorlopig onzeker, maar Richemont speelt in op groeiende markten zoals Japan, het Midden-Oosten en Europa.