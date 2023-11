Binnenkijken bij de Natan-expositie in Brussel

Belgisch modehuis Natan viert het 40-jarig jubileum. Onderdeel van deze viering is de tentoonstelling over het modehuis die tot en met 26 november te zien is.

De tentoonstelling is te zien in de Espace Vanderborght in het Modemuseum van Brussel. Vijftig couturestukken worden getoond die de geschiedenis van het modehuis vertellen. Naast de couturestukken zullen ook accessoires en kunstobjecten getoond worden. Naar eigen zeggen komen het verleden en de toekomst samen in de tentoonstelling.

Naast de expositie viert Natan het jubileum ook nog op een andere manier, namelijk door middel van een boek. Dit boek, genaamd ‘Edouard’ naar de creatief directeur van Natan - Edouard Vermeulen,, zoomt ook in op de geschiedenis van het modehuis.

Expositie over Natan. (2023) Credits: Natan.

Expositie over Natan (november 2023). Credits: Natan

Natan expositie in Brussel. (november 2023). Credits: Natan.

Natan expositie (november 2023). Credits: Natan.