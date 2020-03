Boekentip van een modeprofessional: Bregje Lampe leest ‘Craft of Use‘

FashionUnited presenteert de komende maanden elke twee weken een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week: de leestip van Bregje Lampe, modejournalist voor onder meer de Volkskrant en docent journalistiek en tekstredactie aan het Amfi. Ze leest momenteel het boek ‘Craft of Use: Post-Growth Fashion’ van Kate Fletcher. “Dit boek zet iedereen aan om opnieuw te kijken naar zijn eigen kledingkast.”

Waar veel modeboeken gaan over het ontwerpen of ontwikkelen van kleding, legt ‘Craft of Use’ de nadruk op het gebruik ervan. Kleding is veel meer dan een product dat gemaakt, gekocht en weggegooid wordt, beargumenteert Fletcher. Juist in het gebruiksproces krijgt kleding betekenis en waarde. In ‘Craft of Use’ documenteert ze door middel van foto’s en verhalen hoe kleding wordt gevormd door de ideeën, emoties, herinneringen en handelingen van de eigenaar. Fletcher laat daarmee zien dat voor persoonlijke expressie door middel van mode niet altijd nieuwe kleren nodig zijn: een perspectief dat afwijkt van wat de almaar groeiende markt voor mode ons vertelt.

Bregje, waarom ben je het boek zelf gaan lezen?

“Ik sprak Kate Fletcher tijdens de promotieceremonie van Irene Maldini. Ik vond haar altijd al een interessante vrouw: ze is bijvoorbeeld een van de vier oprichters van de Union of Concerned Researchers in Fashion (een groep onderzoekers gericht op mode en duurzaamheid, red.). Na die ontmoeting heb ik haar boek ‘Wild Dress’ gelezen, een boek vol korte, autobiografische stukjes over de relatie tussen mensen, kleding en de natuur. Zo vertelt ze bijvoorbeeld een verhaal over een specifieke jas die ze aanhad toen ze op een eiland was. Het is erg persoonlijk, daar moet je van houden, maar mij sprak het boek in elk geval aan: het verband dat ze legt tussen kleding en natuur vond ik mooi.”

“Ik wilde meer van Fletcher lezen, en toen ben ik begonnen in ‘Craft of Use’. De centrale vraag in dit boek is hoe we ons consumptiesysteem anders kunnen inrichten. Dat onderwerp is nu actueler dan ooit.”

Waarom raad je het aan?

“We leven momenteel in een moeilijke tijd. Zonder daarmee het leed van de coronacrisis te willen ontkennen, denk ik wel dat deze periode ons ook iets kan opleveren. In die zin ben ik het eens met Lidewij Edelkoort : als uit deze crisis iets goeds kan komen is het misschien herwaardering voor wat we hebben en op lange termijn een minder grote behoefte aan nieuwe dingen.”

“‘Craft of Use’ zet iedereen aan om opnieuw te kijken naar zijn eigen kledingkast, in plaats van in het winkelrek. Nee, er staan geen praktische tips in voor het vermaken of upcyclen van je kledingstukken. Dit boek lees je niet omdat je tips zoekt, maar omdat je geïnteresseerd bent in een alternatieve manier van denken, over omgaan met kleding en spullen in het algemeen.”

“Het boek is trouwens ook heel overzichtelijk ingedeeld, in hoofdstukken met verschillende thema’s: ‘Use and Using’, ‘Consumerism, Sustainability and Fashion’... Er zit wat beeld in, dat maakt dat het er prettig uitziet.”

Wat staat er nog meer in je werkkamer op de boekenplank?

“Als het om mode gaat, lees ik het liefst biografieën, zoals die van Jean-Paul Gaultier en Vivienne Westwood, bijvoorbeeld. Die lezen heerlijk. Ik heb ook een rij tentoonstellingscatalogi staan, en een paar klassieke, meer theoretische boeken: Adorned in Dreams van Rosalind Williams, The Fashioned Body van Joanne Entwistle, en The Fashion System van Roland Barthes. Maar die lees ik echt niet ‘s avonds in bed. Dan lees ik liever een roman: ik ben nu bezig in ‘Pastorale’ van Stephan Enter, heel mooi.”