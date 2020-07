Boekentip van een modeprofessional: mode-econoom Rens Tap tipt ‘De Nieuwe Zijderoutes’

FashionUnited presenteert elke maand een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week is dat Rens Tap, mode-econoom en business development-expert bij textielbrancheorganisatie Modint. Hij tipt het boek ‘De Nieuwe Zijderoutes’ van Peter Frankopan.

Het boek gaat in op de huidige samenwerkingsverbanden tussen Europa, China, Rusland en het Midden-Oosten. Frankopan ziet deze verbanden als hedendaagse vormen van de historische zijderoutes, de karavaanwegen tussen Europa en het Verre Oosten waarover zijde en andere belangrijke handelswaren, maar ook mensen, ideeën en cultuurgoed werden vervoerd. Deze zijderoutes vormden ‘het centrale zenuwstelsel’ van de planeet, aldus Frankopan - en dat is tegenwoordig niet anders. Wat in het oosten gebeurt, is bepalend voor de rest van de wereld. Frankopan bespreekt de verschuivende machtsverhoudingen en handelsrelaties langs deze nieuwe zijderoutes, ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor de globale handel en industrie.

Waarom ben je dit boek zelf gaan lezen?

“‘De Nieuwe Zijderoutes’ beschrijft de geopolitieke ontwikkelingen tussen het oosten en het westen, in het bijzonder China. China is druk bezig zijn invloedssfeer wereldwijd te vergroten, bijvoorbeeld door het aanleggen van havens en zeeroutes, evenals vracht- en treinroutes, vooral richting het westen. De afgelopen jaren zag ik daar meerdere tekenen van in Pakistan en Sri Lanka, waar ik destijds deelnam aan een aantal design-gerelateerde projecten. Zo zag ik in Sri Lanka een Chinees team een volledige haven bouwen. Ik vroeg me af: in welke context moet ik dit soort ontwikkelingen zien? Daarom ben ik dit boek gaan lezen.”

“Ook mijn eigen projecten spelen zich af tegen de achtergrond van de nieuwe zijderoutes. Op Sri Lanka was ik een van de deelnemers van een project over Nederlands ‘design thinking’, dat getypeerd wordt door het inzetten van design - zowel op modegebied als daarbuiten - voor het oplossen van maatschappelijke problemen. In Lahore werkte ik mee aan het opzetten van een Fashion Design Center. Het is interessant om te zien hoe de verhoudingen liggen tussen die landen en bijvoorbeeld India en China, maar ook met Europa en Nederland. De wereldmacht verschuift richting het oosten, wat betekent dat eigenlijk?”

Waarom raad je het boek aan?

“Ik weet van veel bedrijven dat ze zich een aantal dingen afvragen: moet ik dichterbij gaan produceren? In kleinere hoeveelheden? Gaan we naar duurzaam, slow en seasonless, of een nog snellere mode-industrie, in de zin van een snellere speed to market? Wil ik mijn producten wel zes weken op een boot hebben staan? En zoniet, waar laat ik ze dan maken? Achter die vragen gaan grote geopolitieke ontwikkelingen schuil. Daar geeft dit boek een duidelijk beeld van.”

“In het kader van Covid-19 zou ik ‘De Nieuwe Zijderoutes’ zelf eigenlijk ook wel weer willen herlezen. Wat is er in de afgelopen tijd veranderd? Blijven we nu in China produceren, of halen we productie dichterbij? Is het als industrie mogelijk om de dingen radicaal anders te doen? En wat betekent dat dan voor die zijderoutes?”

Wat staat er nog meer op je boekenplank?

“Ik lees voor mijn werk heel veel, vooral rapporten, artikelen op websites, veel nieuws… Daarom pak ik er niet heel vaak een boek bij. Maar als ik een boek pak, is het vaak een informatief boek, zoals ‘De Nieuwe Zijderoutes’. Ik voel altijd wel de behoefte om mijn visie op de branche en de industrie te structureren. Bij het lezen van dit soort boeken kom je toch weer op elementen of schema’s die daarbij helpen. Ik lees ze om mijn mening en visie te toetsen.”

“Nu ben ik ‘Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes’ van Dana Thomas aan het lezen. Het hele begrip fast fashion is me aan het hart gebakken, en ik ben benieuwd hoe anderen het duiden. Daarbij stel ik vergelijkbare vragen als bij het lezen van ‘De Nieuwe Zijderoutes’. Zal de industrie verder versnellen? Wat is de sleutel om een industrie te veranderen? Ligt deze op het gebied van milieu, leefbaar loon, of wearable tech? En wat drijft die veranderingen dan aan? De auteur van ‘De Nieuwe Zijderoutes’ heeft ook nog andere boeken geschreven, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.”