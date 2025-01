Brandstichters waren ze voor: Leder en Schoenenmuseum zou in januari gesloopt worden

Het oude pand van het voormalig Leder en Schoenenmuseum in Waalwijk zou op 6 januari gesloopt worden, zo meldt het Brabants Dagblad. De gemeente Waalwijk had alle processen in gang gezet zodat het pand veilig zou worden verwijderd, maar brandstichters waren de gemeente op maandag 30 december voor.

De sloop van het pand werd uitgesteld vanwege de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Hierdoor moesten diverse processen worden doorlopen. Het Brabants Dagblad meldt dat het pand aan de Elzenweg de laatste weken vaker doelwit was voor vernielingen. De politie vermoedt dat de brand van maandag is aangestoken. Door de brand werd ruim de helft van het pand vernield. Bij de brand is asbest vrijgekomen.

Het Nederlands Leder en Schoenenmuseum aan de Elzenweg in Waalwijk sloot begin 2017 haar deuren. Waalwijk zit echter niet zonder schoenenmuseum omdat in juni 2022 het Schoenenkwartier werd geopend. In het Schoenenkwartier is een museum, een maaklab en een kenniscentrum gevestigd.

Voormalig conservator Inge Specht liet eerder al op LinkedIn weten dat de collectie van het huidige Schoenenkwartier veilig is. Deze werd al twee jaar geleden op andere plekken overgebracht. "Meer dan goede herinneringen is er niet in rook opgegaan."