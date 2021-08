Chromarama-tapijten van Laura Luchtman genomineerd voor Dezeen Awards

De Chromarama-tapijten van de Nederlandse ontwerper Laura Luchtman zijn genomineerd voor de Dezeen Awards. Dat is te lezen op de website van Dezeen. Luchtmans Chromarama-project bestaat uit een serie van vijf kleurrijke, geweven tapijten met grafische vormen. De tapijten zijn prachtig om naar te kijken, maar minstens zo belangrijk is dat de tapijten, in tegenstelling tot veel andere kunstwerken, er net zo mooi uitzien voor mensen met verschillende varianten van kleurenblindheid als voor mensen met ‘normale’ visie.

Wereldwijd zijn een op de twaalf mannen en een op de tweehonderd vrouwen kleurenblind. Afhankelijk van het type kleurenblindheid nemen zij sommige kleuren, en daardoor patronen of contrasten, anders waar. Daardoor gaat soms relevante visuele informatie verloren. Zo kan het lezen van kaarten of grafieken voor hen lastiger zijn, evenals het beoordelen van de rijpheid van groente of fruit. Maar hetzelfde geldt voor kunst: sommige composities zijn voor mensen met kleurenblindheid moeilijker te ontwaren.

Op basis van onderzoek met een groep kleurenblinde personen ontwikkelde Luchtman kleurencombinaties, gradaties en weefpatronen waarbij voor verschillende typen kleurenblindheid zo min mogelijk visuele informatie verloren gaat. De tapijten werden geproduceerd in het TextielLab van het TextielMuseum in Tilburg.

De Dezeen-awards zijn jaarlijkse, internationale awards voor design en architectuur, georganiseerd door magazine Dezeen. Chromarama staat op de longlist voor de Dezeen-awards in de categorie ‘Homeware design’. Op die lijst staan nog 25 andere interieurobjecten en -series van verschillende makers. In september wordt bekend welke ontwerpen het tot de shortlist hebben gehaald. In november worden de winnaars aangekondigd.