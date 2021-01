Fashion + Design Festival Arnhem gaat digitaal en onderzoekt kern van zingeving in mode

Het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) gaat in 2021 digitaal, zo kondigt de organisatie aan in een persbericht. Het thema van deze editie is ‘purpose’ en de deelnemers zullen opzoek gaan naar een nieuwe vorm van zingeving door middel van design.

Denk bijvoorbeeld aan de rol van consumptie in ontwerpen. nieuwe vormen van repurposing en nieuwe vormen van genderneutraliteit. Om het thema vorm te geven heeft het festival diverse ontwerpers aangetrokken. Zo zijn de volgende namen al bevestigd: Sjaak Hullekes, Sarah Aphrodite, Jef Montes, Elsien Gringhuis, Mirte Engelhard, Fraenck, Erik Stehmann, Lenneke Wispelwey, Saskia van Drimmelen, Living Colour Collective en Pascale Gatzen.

FDFA gebruikt voor het festival de tien dimensies van Kabbala om de veranderende focus van materieel naar immaterieel geluk en zingeving vorm te geven. Deze dimensies refereren naar consumptie, gelijkheid, ratio, emotie, empathie en zijn afgeleid van de Boom des Levens uit de Kabbalistische leer. De combinatie van deze dimensies moet helpen een perfecte balans te vinden. FDFA ziet dat men meer dan ooit een behoefte heeft aan spiritualiteit en zingeving. Niet voor niets is er tijdens de pandemie steeds meer interesse in yoga, meditatie en astrologie.

De zevende editie van het Fashion + Design Festival Arnhem vindt van 4 juni tot en met 4 juli plaats in de binnenstad van Arnhem met een coronaproof set-up zo deelt de organisatie. Er zal een centrale tentoonstelling zijn en een fietsroute langs diverse locaties in de stad.