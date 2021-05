Fashion School Directory vernieuwd

Als onderdeel van het Education Network van FashionUnited biedt de nieuwe Fashion School Directory aankomende modestudenten gratis het best mogelijke overzicht van scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen over de hele wereld waar les wordt gegeven in de verschillende facetten van de mode-industrie.

Meer dan 200 scholen uit meer dan 30 verschillende landen zijn samengebracht in de voortdurend bijgewerkte catalogus, die kan worden doorgebladerd en gefilterd met behulp van een innovatieve AI-gestuurde zoekfunctie. De directory is een bijkomend hulpmiddel naast de reeds succesvolle online FashionUnited Education resource, die een database biedt met specifieke modeopleidingen en relevant branchenieuws.

Het Fashion Education Network, dat meer dan 10 jaar geleden werd gelanceerd, heeft als doel een brug te slaan tussen modeopleidingen en de industrie door interactie te bevorderen en kennis te delen. Door transparantie te brengen in de wereldwijde mode-industrie en haar onderwijsprogramma's, wordt het koppelen van toekomstige professionals aan bedrijven efficiënter. De Fashion School Directory is bedoeld om aankomende studenten een hulpmiddel te bieden bij het maken van een weloverwogen keuze over waar te studeren.

Voor meer informatie over de International Fashion School Directory kunt u contact opnemen met education@fashionunited.com