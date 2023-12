GUESS: voortrekker in een mensgerichte bedrijfscultuur

GUESS, wereldwijd bekend om zijn trendy mode, is niet alleen een pionier in design, maar ook in zijn mensgerichte bedrijfscultuur. Centraal in de filosofie van GUESS staat het welzijn van de mensen die het hart van het bedrijf vormen - van kantoorpersoneel tot de winkelmedewerkers en supply chain partners.

Inzet voor diversiteit en welzijn

GUESS zet zich in voor een inclusieve werkomgeving die diversiteit en respect hoog in het vaandel draagt. Het nastreven van waardig werk en het bevorderen van gendergelijkheid zijn fundamentele doelen, in lijn met de Sustanable Development Goals 5 en 8. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bevordering van vrouwen in leiderschapsrollen en het waarborgen van een veilige en rechtvaardige werkomgeving voor iedereen.

Reflectie van de maatschappij

De diversiteit en inclusiviteit binnen GUESS vormen de kern van hun identiteit. Ze streven naar een werkomgeving waar iedereen authentiek kan zijn, wat zich weerspiegelt in het diverse team en de manier waarop met klanten wordt gecommuniceerd.

Toekomstgerichte doelen

GUESS heeft zichzelf concrete doelstellingen gesteld om zijn inzet voor diversiteit en inclusie te waarborgen. Dit omvat genderloonpariteit, trainingen over intimidatie preventie en het bevorderen van bewustzijn rond onbewuste vooroordelen.

Open communicatie en ethiek

Met een Code of Ethics en een open-deurbeleid moedigt GUESS open communicatie aan en biedt het een platform voor medewerkers om hun zorgen te uiten. Discriminatie wordt actief aangepakt en aangemoedigd om te melden.

De rol van de D&I raad

De Diversiteit en Inclusie Raad van GUESS bevordert een inclusieve bedrijfscultuur en dialoog. De herlancering van de Europese D&I Raad benadrukt hun streven naar meer diversiteit en inclusie in de regio.

De toewijding van GUESS aan genderloonpariteit en een mensgerichte benadering is een weerspiegeling van hun waardering voor hun medewerkers. Deze benadering is essentieel voor het motiveren en betrekken van werknemers en draagt bij aan het bereiken van de bedrijfsdoelen.