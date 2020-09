Jassen- en tassenlabel Kassl exposeert in Museum Voorlinden

Ter gelegenheid van de Amsterdam Fashion Week opende het luxe jassen- en tassenmerk Kassl gisteravond een guerilla expositie in Museum Voorlinden in Wassenaar die tot en met 22 september te zien is. Kassl Editions, zoals het merk voluit heet, werd in 2018 opgezet door een groep vrienden met een passie voor mode, waaronder de oprichters van de Antwerpse winkel Graanmarkt 13.

Kassl begon als one-item label dat zich focust op kwaliteit boven kwantiteit met de productie van één jas geïnspireerd op een glanzende vintage vissersjas die de makers op een markt in Amsterdam vonden. Het merk werd vernoemd naar de plek waar de jassen gemaakt worden, Kassl in Duitsland, en ondanks dat het merk nog maar twee jaar jong is, wordt het wereldwijd verkocht bij onder andere Selfridges, Harrods en Net-a-Porter.

De eerste jas van Kassl groeide al snel uit tot een collectie jassen in verschillende lengtes en kleuren, die zowel heel functioneel als uiterst chic en cool zijn. Na een jaar werd de collectie uitgebreid met tassen, de Pillow Bags, die aanvankelijk werden gemaakt van de restanten van de jassenproductie en inmiddels in verschillende groottes, kleuren en stijlen komen. Wat de jassen en tassen gemeen hebben is dat ze duidelijk gemaakt zijn met een liefde voor kwaliteit en door hun vormen draagbaar zijn door iedereen. Ze overstijgen als het ware stijl, tijd, geslacht en generatie.

Museum Voorlinden toont kunst geïnspireerd op de jassen en tassen van Kassl

Tijdens de tentoonstelling van Kassl in Voorlinden die mooi mixt met de andere kunstwerken in het museum , is werk te zien van Kassl zelf, zoals de nieuwe Circle Bag ontworpen door Camille Serra. De Franse Serra die eerder voor Jospeh en Maison Martin Margiela werkte, speelt een belangrijke rol binnen Kassl. Daarnaast is er werk te zien van andere kunstenaars die zich lieten inspireren door Kassl, zoals The Pillow Sofa, een sofa in twee verschillende maten die lijkt om The Pillow Bag en ontworpen werd door designduo Muller van Severen. Kunstenaar en tattoo artist Dennis Tyfus tekende op een witte Kassl jas en die tekeningen doen denken aan zijn No Choice Tattoos, waarbij klanten een verrassings tatoeage krijgen. Highlight van de expositie is de Maximalist Bag, een vier meter hoge Pillow Bag die Kassl samen met Liberty London ontwikkelde en eerder te zien was in Graanmarkt 13 in Antwerpen.

Beeld: Kassl door Team Peter Stigter