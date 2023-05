Kijken: Design Museum in Londen zet Indiase sari’s in de spotlight met tentoonstelling

Het Indiase traditionele kledingstuk de sari heeft een speciale plek gekregen in het Design Museum in London. Het kledingstuk staat centraal in de tentoonstelling ‘The Offbeat Sari’. In totaal zijn er ruim 60 voorbeelden van traditionele en hedendaagse sari’s te zien in het museum.

De tentoonstelling zoomt in op hoe ontwerpers, dragers en ambachtslieden de sari nieuw leven geven en hoe het kledingstuk wordt begrepen, ontworpen en gedragen in de hedendaagse cultuur. De sari is inmiddels verheven tot een mode item en is ook onderhevig aan trends en houdingen.

De tentoonstelling is te zien van 19 mei tot en met 17 september 2023 in het Design Museum in Londen. U kunt ook alvast een digitaal kijkje nemen door middel van de afbeeldingen hieronder.

The Offbeat Sari. Foto door Andy Stagg voor het Design Museum London

