Modebedrijven ondersteunen initiatief tegen rechts-extremisme

De in Hamburg gevestigde vereniging Laut gegen Nazis eV lanceert samen met Zalando en Spread Group een open alliantie tegen rechts-extremistische boodschappen op webshops. Dit laat Zalando weten in een persbericht. Het idee van de campagne genaamd ‘Fashion against Fascism’ (Mode tegen Facisme) is bedacht door het Berlijnse reclamebureau Jung von Matt en ondersteund door een groep modebedrijven. Een greep uit de lijst: Zalando, Bonprix, Vinted, Baur. en About You.

De online database is bedoeld om bedrijven te helpen om zelf actie te ondernemen tegen de verspreiding van rechts-extremistische boodschappen. Met behulp van een webcrawler kunnen bedrijven controleren of er rechts-extremistische boodschappen in hun webwinkels worden verspreid. “De meeste nazi-symbolen, tekens en woorden zijn al lang verboden in Duitsland en andere Europese landen. Maar de nazi-scene omzeilt: met behulp van eigen codes en afkortingen,” aldus het initatief. Een aantal Duitse voorbeelden van bekende codes bij het initiatief zijn ‘hknkrz’ (hakenkreuz) en ‘Htlr’ (Hitler). Het woord ‘vaterland’ wordt online gecodeerd als ‘vtr lnd’,’ zo legt het initiatief uit.

Het initiatief is een reactie op het groeiende fascime in Europa. Volgens meerdere bronnen wordt er in Duitsland sinds begin dit jaar gedemonstreerd tegen extreemrechts en de rechts-radicale partij Alternative für Deutschland (AfD).

De database verzamelt deze afkortingen en hun betekenis en stelt deze beschikbaar als een vrij toegankelijke lijst en API-interface voor merken. Dit betekent dat de codes als verboden termen op platforms kunnen worden geregistreerd en zo kunnen voorkomen dat nazi-merchandise ongehinderd wordt doorverkocht. Een ‘ex-nazi’ en andere ‘scene-experts’ werken mee aan het project, om zo de correctheid van de ‘nazi-codes’ te beoordelen, aldus het initatief.

“De verkoop van rechts-radicale koopwaar gaat ongehinderd door en financiert zo de rechtse scene,” aldus het initiatief. “Veel nazicodes zijn gebaseerd op voorkennis - en worden in winkels aangeboden zonder dat de winkeleigenaren zich ervan bewust zijn.”