Modeplatform Fashionclash wint inspiratieprijs Limburgs Cultuurfonds 2021

Modeplatform Fashionclash uit Maastricht heeft donderdag de inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg gewonnen. Dit heeft het fonds aangekondigd in een persbericht. Fashionclash heeft als onderdeel van de prijs 15.000 euro ontvangen.

De jury van het cultuurfonds prijst Fashionclash om zijn kritische benadering van de modewereld en noemt ook de voorbeeldrol van het bedrijf voor jonge modeprofessionals.

“Fashionclash durft letterlijk de clash op te zoeken, door diverse disciplines en media - waaronder digitale technologie - in te zetten om de eigen positie en die van de deelnemers te bevragen in een verrassende clash. Zij weten talenten op een innoverende manier mee te nemen in de jaarlijkse thematieken die een kritische reflectie zijn op maatschappelijke vraagstukken, beeldende kunst en vormgeving,” aldus de jury in het persbericht.