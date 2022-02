Opening Schoenenkwartier in Waalwijk uitgesteld tot juni

Het Schoenenkwartier, het nieuwe concept vna het voormalige Nederlands Schoenen en Ledermuseum, heeft de opening uitgesteld, zo is te lezen op de website van de gemeente Waalwijk. De opening stond in eerste instantie gepland voor april, maar is nu opgeschoven naar 28 juni.

Het uitstel heeft diverse redenen. Externe factoren, zoals de effecten van de coronacrisis, gooien roet in het eten, aldus de gemeente. Ze liep de bouw en de inrichting van het pand vertraging op. Begin deze week werd het dan ook duidelijk dat de publieksopening van het Schoenenkwartier op 16 april niet haalbaar was.

“Openen kan maar één keer goed en zowel de investering als ieders inzet tot nu toe verdienen niet minder,” zo stelt wethouder wethouder John van den Hoven in het bericht van de gemeente. “Met een paar weken meer zijn we zeker helemaal klaar om er een echt feest van te maken.”

Vorig jaar november werd de nieuwe naam en concept van het schoenen en ledermuseum onthuld door de gemeente Waalwijk. Naast de naamsverandering kreeg ook het concept een make-over. Het Schoenenkwartier rust dan ook op drie pijlers: maaklabs, het kenniscentrum en het museum. Het wil dan ook meer zijn dan alleen een museum, namelijk ook een podium, werkplaats, studiecentrum en laboratorium.