Openingstentoonstellingen aangekondigd door MoMu

Als onderdeel van het heropeningsprogramma heeft MoMu - ModeMuseum Antwerpen een reeks nieuwe tentoonstellingen aankondigd. Vanaf het openingsweekend op 4 en 5 september zijn direct twee tentoonstellingen te bezoeken: 'E/motion.Mode in transitie' en ‘Mode uit de MoMu-collectie’.

De tentoonstelling 'E/motion.Mode in transitie' blikt terug op de gebeurtenissen van de afgelopen drie decennia, zo is een persbericht te lezen. 'Mode, kunstenaars en ontwerpers spelen een sleutelrol in het hedendaagse leven, doordat zij beelden en betekenissen construeren in tijden van fundamentele systemische verandering. De tentoonstelling wil inspireren en reflecteren over het heruitvinden van mode als industrie en de toekomstige rol van ontwerpers en kunstenaars. (..) Maar Bovenal is 'E/motion. Fashion in Transition', een verhaal over ons voortdurend verlangen naar emotie. Mode ís emotie en altijd in beweging,' aldus het museum. De expo loopt van 4 september tot en met 23 januari 2021.

‘Mode uit de MoMu-collectie’ is een permanente tentoonstelling, straks te vinden op de begane grond. Het belicht avant-garde Belgische en internationale mode met een wisselende presentatie van silhouetten en archiefmateriaal uit de meer dan 35.000 stuks tellende vaste collectie van het MoMu, zo meldt het museum op de website. Het zal bestaan uit kleding en accessoires, ‘show invites’, en archiefbeelden. Een inleidende documentaire gaat dieper in op het ontstaan van het kwaliteitslabel ‘Belgische mode’ vanaf de opkomst van de Antwerpse Zes in de jaren 80. Ook het werk van studenten van de Modeafdeling zal te zien zijn.

Drie weken na de opening, gaat een derde tentoonstelling 'P.LACE.S - De verborgen kant van Antwerpen' van start. Het belicht de rol van de stad in de ontwikkeling en internationale handel van kant. MoMu presenteert de geschiedenis in dialoog met hedendaagse, vaak hoogtechnologische modecreaties die wat betreft vorm of concept verwijzen naar kant, op vijf locaties in de stad - te weten het MoMu, het Museum Plantin-Moretus, het Snijders&Rockoxhuis, de Sint-Carolus Borromeuskerk en het Maagdenhuis. Deze tentoonstelling loopt van 25 september tot en met 2 januari 2022.

In MoMu zijn alle tentoonstellingen met één ticket te bezoeken. Om de andere locaties van P.LACE.S te bezoeken dient men een afzonderlijk ticket en tijdslot te reserveren bij de respectievelijke locatie. Een MoMu-ticket kost 12 euro.

'Mode 2.021 Antwerpen – Mode/Bewust’ is het heropeningsprogramma geïnitieerd door MoMu, in samenwerking met Stad Antwerpen en Toerisme Vlaanderen. Vanaf het openingsweekend tot en met januari 2022 vinden naast de tentoonstellingen, ook openluchtprojecten, stadswandelingen en activiteiten plaats in de stad. Het overkoepelende thema is de globale transitie en betekenisvolle veranderingen binnen de modewereld.