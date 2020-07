Outsiderwear is het nieuwe streetwear label door outsider en insider artists

Outsiderwear is een nieuw project waarbij outsider kunstenaars gekoppeld worden aan succesvolle modeontwerpers en kunstenaars. Een outsider kunstenaar is een kunstenaar met een geestelijke of lichamelijke handicap, een psychiatrische of daklozen achtergrond. Samen met gevestigde modeontwerpers gaan zij een streetwear capsule collectie maken en verschillende tentoonstellingen.

Het project is een initiatief van kunstenaar en schrijver Jan Hoek die zich altijd aangetrokken heeft gevoeld door de buitenbeentjes van de maatschappij en hen in zijn werk ook een podium biedt. Volgens hem zijn ‘normale’ mensen juist vreemd en zijn het de outsiders die onze wereld kleur geven. Eerder maakte hij bijvoorbeeld samen met modeontwerper Duran Lantink het prachtige kunstproject Sistaaz of the Castle rondom een groep transgender sekswerkers uit Kaapstad dat in Foam te zien was en tijdens Amsterdam Fashion Week gepresenteerd werd. Ook heeft hij Stichting Captain Hoek opgezet, een stichting met als doel om een connectie te maken tussen de outsider kunstwereld en de reguliere kunstwereld.

Outsiderwear mixt outsiderkunst met de reguliere kunstscene

Het idee voor Outsiderwear ontstond een jaar geleden doordat Hoek jarenlang een oppaskind had met het downsyndroom, zo vertelt Jan Hoek in een telefonisch interview aan FashionUnited. Dat was Bruin Parry die ook meedoet met Outsiderwear. “Ik paste 21 jaar geleden al op hem toen hij nog een baby was, dus ik heb hem zien opgroeien. Naarmate hij ouder werd, gingen we ook tekeningen maken samen en zo heeft hij zich ontpopt als kunstenaar. Hij ging naar een sociale werkplaats waar andere kunstenaars zoals hij werkten met een beperking. Daar zag ik zoveel talentvolle mensen die eigenlijk allemaal niet echt mee mogen doen met de echte kunstwereld. Er is nu wel meer aandacht voor outsiderkunst met een eigen museum en een eigen biënnale, maar het is allemaal eigen en bijna nooit gemixt met de reguliere kunstscene.”

Later ging Bruin ook aan de slag als studio assistent van Hoek. “Zo zag ik wat het kan opleveren als je een dergelijke samenwerking in je beroepspraktijk gebruikt. Het leek mij heel leuk als andere creatieven dat ook kunnen ervaren en ook ontdekken dat dat kan.” Hoek denkt dat veel outsider kunstenaars nog werken op de manier waarop insider kunstenaars ooit zijn begonnen. “Zij maken iets omdat het echt uit henzelf komt, omdat ze iets willen maken waarin ze een obsessie kunnen uitleven, zonder na te denken over hoe het past in de geschiedenis van de kunst of de rest van de mode. Als je professioneel bezig bent, vergeet je dat weleens, omdat je geacht wordt ook een ondernemer te zijn en je belasting te doen. Daarnaast geeft het ook voldoening als je een plek kan bieden aan iemand die ook graag mee wil doen en zich op die manier ook meer onderdeel voelt van de maatschappij.”

Insider en outsider kunstenaars werken samen aan de Outsiderwear collectie

“Bij de selectie van de insider kunstenaars is gekozen voor kunstenaars die ook een beetje outsider zijn,” vertelt Hoek. Eigenlijk is het een vreemde tweedeling die nu nog bestaat. Dat willen we ook graag laten zien. Veel insider kunstenaars en modeontwerpers hebben dan misschien wel een succesvol bedrijf, maar zijn zelf misschien ook een beetje autistisch, zien er zelf ook een beetje raar uit of maken kleding voor de misfits van deze wereld. Daarnaast zijn het ontwerpers die echt de wil hebben om kunstenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier een plek te geven. Dat het niet alleen voor dit project is, maar dat ze er voor openstaan om ook op de langere termijn samen te werken.”

Het is een groot project geworden, maar Jan Hoek doet het niet helemaal alleen. Hij werkt samen met Wieger Windhorst, Iris Ruisch van Stichting M-ODE en de sociale werkplaats de Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam. Enkele insider en outsider deelnemers zijn al bevestigd, uit het outsider circuit zijn dat naast Bruin Parry onder andere Viresh Paltie, Rudy de Gruyl, Desmond Tjon-a-Koi en Titia Sluijter. Bevestigde insiders zijn onder andere Piet Parra, BonneSuits, Sophie Hardeman, Duran Lantink en Vincent van der Waal van Patta. De komende maanden werken zij samen aan de coöperatieve streetwear collectie. Hoek: “Het wordt een grote collectie, bestaande uit mini collecties van de duo’s met hun eigen naam erop. We willen dat de collectie toegankelijk en cool wordt en dat het kleding wordt waar veel mensen in willen lopen, maar waar ook de outsiders van deze wereld de doelgroep zijn. We laten de ontwerpers best vrij. Het uitgangspunt is kleding, maar we proberen niet teveel in hokjes te denken.

Outsiderwear wordt gepresenteerd tijdens het Outsider Festival

Van 20 november tot 31 december van dit jaar vindt het Outsider Festival plaats waar de resultaten van de collabs gepresenteerd worden en de collectie te koop zal zijn. Op vier verschillende locaties in Amsterdam, het Outsider Art Museum, de Patta Store, galerie Vriend van Bavink en Zeedijk60, zal werk van de deelnemende kunstenaars op verschillende manieren gepresenteerd worden. Met exposities, shop-in-shops, een activistische fotocampagne, tours en talks komt het werk van insider en outsider kunstenaars en modeontwerpers op inspirerende wijze samen.

Ook wordt er een webshop gelanceerd en na het festival gaat Outerwear in 2021 op tournee door het land. Van januari tot en met mei volgend jaar presenteert Outerwear tentoonstellingen en shop-in-shops in onder andere Galerie MAMA in Rotterdam en Galerie Neus in Nijmegen. Tot slot staat er ook een museale tentoonstelling op de planning. In de herfst van 2021 wordt Outsiderwear in het Outsider Art Museum in de Hermitage Amsterdam gepresenteerd.

Beeld: Jan Hoek