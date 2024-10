De man achter de meest gedurfde ontwerpen van Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam viert binnenkort zijn tachtigste verjaardag. Het verhaal van Fred de la Bretonière is er een die een overzichtstentoonstelling en boek verdient, dacht De la Bretonière. En zo ontstond het, zoals met alles waar meneer De la Bretonière zijn zinnen op zet.

De tentoonstelling 'Typisch Fred' in het Schoenenkwartier in Waalwijk, en het oeuvreboek 'Soul for Every Sole', laten zien hoe de ontwerper zijn onuitwisbare stempel op de modewereld drukte. FashionUnited is aanwezig bij de opening van de tentoonstelling en spreekt met de levende legende en schrijfster Bianca Bartels bij de lancering van het boek.

'Typisch Fred': een Nederlands succesverhaal

De tentoonstelling 'Typisch Fred' vertelt het verhaal van een selfmade vakman die met intuïtie en veerkracht het pad van zijn eigen leven bewandelt. Hij laat zich nooit tegenhouden door wat hij niet heeft. Zo had hij geen technische opleiding, maar wel creatieve ideeën én een fiets. Dus fietste hij van winkel naar winkel in Amsterdam om zijn creaties te verkopen aan ondernemers.

Zonder technische opleiding ontwierp hij rond 1969 polsbandjes, leren gespen en tassen. De la Bretonière benadrukt tegenover FashionUnited dat hij altijd een heel strikt programma voor ogen had en zich door niemand liet vertellen dat hij iets niet kon: "Zo wilde ik het doen, zo wilde ik later schoenen maken, enzovoort." Zijn eigenzinnige ontwerpen werden al snel populair in Nederland. Zo stikte hij de naden van zijn schoenen naar buiten, in plaats van naar binnen, tot verbazing van velen. "Dat is een bepaalde stijl geworden die ze nu typisch Fred noemen," zegt hij. In 1976 werd De la Bretonière uitgeroepen tot beste Nederlandse schoenen- en tassenontwerper.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Selfmade mode-icoon Fred de la Bretonière geëerd in het Schoenenkwartier Credits: FashionUnited / Susan Zijp

De tentoonstelling is ingedeeld in verschillende woorden die het succes van De la Bretonière beschrijven. Het belangrijkste woord is 'selfmade', wat benadrukt dat hij zonder enige opleiding of ervaring een indrukwekkend portfolio van leren producten heeft opgebouwd. Tijdens de tentoonstelling in het Schoenenkwartier kun je in het Selfmade-hoekje het leer voelen en er meer over lezen. Het is een inspiratie voor iedereen die zonder kennis met een materiaal aan de slag wil.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Leer het werk van Fred de la Bretonière kennen in het Schoenenkwartier Credits: FashionUnited

Een ander belangrijk woord is 'nonchalant,' wat verwijst naar de schoenen waarmee hij in 1974 definitief de markt opging voor Shabbies Amsterdam. Of het nu ging om hoge laarzen of korte laarzen, van suède of leer, in diverse kleuren, ze hadden allemaal één gemeenschappelijk kenmerk: ze hadden een stoere uitstraling door het nonchalante ontwerp, zoals dikke zolen en eigenzinnige afwerkingen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

'Nonchalant' Credits: FashionUnited / Susan Zijp

Het woord 'werelds' benadrukt de brede inspiratie van de ontwerper. Hoewel zijn werk nonchalant en typisch Hollands is, heeft De la Bretonière invloeden van andere culturen geïntegreerd. Hij groeide op in de Indonesische stad Soerabaja en reisde in zijn jongere jaren door Australië. De tentoonstelling staat stil bij hoe bereist de ontwerper is. Zijn internationale inspiratie komt duidelijk terug in zijn ontwerpen, zoals het gebruik van allerlei (exotische) materialen en technieken die men destijds nog niet in Nederland kende.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

'Werelds' Credits: FashionUnited

De hoek 'Tijdloos' kijkt naar de ontwerpen van De la Bretonière, die stuk voor stuk hun waarde hebben behouden. Veel van zijn creaties uit de jaren zeventig, zoals de onderstaande klomp, zien we vandaag de dag opnieuw verschijnen in modeshows.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Tijdloze schoen Credits: FashionUnited

Van je nadeel goud maken

De la Bretonières karakter en carrière wordt uitgebreider beschreven in het boek 'Soul for Every Sole'. "Hij maakte van zijn nadeel zijn goud", aldus schrijfster Bartels over de ontwerper. Het boek onderstreept dat De la Bretonière rigoureus zijn eigen pad bewandelde en dat dit uiteindelijk leidde tot zijn succes. Maar het boek is zeker geen hagiografie (een biografie die het leven van iemand ophemelt). Bartels benadrukt dat de biografie De la Bretonière niet als een heilige portretteert, maar als een mens die niet zoals ieder ander ook wel eens de verkeerde afslag heeft genomen. "Fred is eigenwijs en soms koppig. Maar ik denk dat dat ook het goud is dat hij in handen had en heeft," legt Bartels uit.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

De la Bretonière overhandigt het boek 'Soul For Every Sole' aan zijn partner Suzanna Credits: FashionUnited / Susan Zijp

Het Schoenenkwartier in Waalwijk

Het Schoenenkwartier in Waalwijk is de perfecte locatie voor het verhaal van De la Bretonière. Het woord 'museum' doet deze plek geen recht. Gevestigd in de bekroonde architectuur van het Krophollercomplex fungeert het niet alleen als museum, maar ook als werkplaats, studiecentrum en laboratorium. Het is een plek waar de nieuwe generatie kennis kan maken met het werk van Nederlandse mode-iconen zoals De la Bretonière en geïnspireerd kan raken om ook van hun nadeel goud te maken.

De tentoonstelling ‘Typisch Fred’ is vanaf 8 oktober te zien in het Schoenenkwartier aan de Raadhuisplein 1, 5141 KG Waalwijk