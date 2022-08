Sprookjesachtige foto’s van Tim Walker vanaf september te zien in Kunsthal

Vanaf september kunnen bezoekers van de Kunsthal in Rotterdam zich onderdompelen in de wonderlijke wereld van Tim Walker. Op 24 september opent een expositie met werk van de modefotograaf, gekenmerkt door sprookjesachtige sferen en uitbundige sets. Dat kondigt de Kunsthal aan in een persbericht.

De tentoonstelling Tim Walker: Wonderful Things, waarvan een eerdere versie te zien was in het Victoria and Albert Museum, toont tien nieuwe fotoseries van Walker. De foto’s werden geïnspireerd door kunst- en designobjecten uit de collectie van het V&A, van Indiase miniatuurschilderijen tot glas-in-loodramen. In de foto’s is mode te zien van merken als Viktor&Rolf, Alexander McQueen en Balenciaga.

De vormgeving van de tentoonstelling in de Kunsthal wordt verzorgd door de creatieve studio Maison the Faux. Hun startpunt voor het ontwerp was de spectaculaire scenografie die ontwerper Shona Heath in 2019 voor het V&A ontwierp.

De tentoonstelling Tim Walker: Wonderful Things is te zien van 24 september 2022 tot en met 29 januari 2023.