Tentoonstelling 'Undercover' van Westminster Menswear Archive toont de evolutie van het mondpakje

Het Westminster Menswear Archive kondigt een nieuwe tentoonstelling, Undercover, aan die de ontwikkeling van gezichtsbedekking als reactie op Covid-19 toont, zo is te lezen in het persbericht van University of Westminster in London.

‘Undercover- From Necessity to Luxury: The evolution of face coverings during Covid-19’ opent op 11 mei 2021, dat is precies een jaar nadat de Britse regering mensen voor het eerst adviseerde mondkapjes te dragen in besloten openbare ruimtes. Tijdens de tentoonstelling staan 52 mondkapjes in chronologische volgorde gerangschikt, zo is te lezen. Op deze manier zal onderzocht worden hoe snel de mode-industrie, de productie en de online marketing zich aanpast om aan de eisen van de consument te voldoen.

De tentoonstelling geeft een beeld over hoe het mondkapje van medische oorsprong is getransformeerd tot een gewild mode-accessoire. Tegenwoordig wordt het mondkapje door alle modemerken gemaakt, variërend van BoohooMan tot Louis Vuitton, luidt het persbericht. Tijdens de tentoonstelling worden voorbeelden van de volgende merken tentoongesteld: Adidas, Balenciaga, BoohooMan, Burberry, CP Company, Fakescum, Ahluwalia, Liam Hodges, Mulberry, Raeburn, Christopher Kane, Master-piece, Huntsman, JW Anderson, Levi’s, Liberty, Louis Vuitton, Manchester City FC, New & Lingwood, Off-White, Paul & Shark, Paul Smith, Sunspel, Turnbull & Asser, Vivienne Westwood en WAWWA.

Naast deze tentoonstelling is er tevens een fotografische presentatie te zien- Undercover: From Necessity to Debris: The Pollution of Face Coverings During COVID-19. Hier worden 365 foto’s tentoongesteld die het afgelopen jaar zijn gemaakt van afgedankte mondkapjes die de milieu-impact van het coronavirus reflecteert. De gehele tentoonstelling, Undercover, is te zien van 11 mei tot en met 5 juni 2021.

Westminster Menswear Archive is opgericht in 2016. Het doet onderzoek naar herenkleding en legt hier documentatie van vast, zodat het als hulpmiddel gebruikt kan worden om hedendaagse ontwerppraktijken te kunnen informeren. De University of Westminster Arts in London financiert de tentoonstelling en is een universiteit met meer dan 19.000 studenten uit 160 verschillende landen, zo staat in het persbericht. De universiteit stond -volgens de Times Higher Education Young University Ranking in 2020- op de vierde plaats in het Verenigd Koninkrijk en op de 32e plaats in de wereld van ‘International Outlook’.