Zara en andere westerse mode toch nog ‘legaal’ verkocht op de Russische markt via parallel import

Rusland heeft een regeling in het leven geroepen waarmee kleding en andere goederen van Westerse merken die zich hebben teruggetrokken uit de Russische markt als gevolg van de oorlog in Oekraïne nog steeds verkocht kunnen worden: het parallel import principe. De regeling zou bedoeld zijn om Russische consumenten te beschermen tegen ‘bedrijfsisolatie door het Westen’, zo meldde persbureau Reuters afgelopen juli in een persbericht.

Het mechanisme staat Russische ondernemingen toe goederen te kopen van elke onderneming buiten Rusland - ook uit het land van oorsprong van de goederen - die deze goederen eerder legaal kochten, aldus Reuters. Een groot aantal producten van buitenlandse consumentenmerken is door de regering in de regeling opgenomen via een in mei van dit jaar gepubliceerde lijst met goederen die waarvan invoering is toegestaan. Ook een rits aan modemerken maken onderdeel uit van deze lijst.

Westerse modemerken die Russische markt verlieten toch nog lokaal verkocht

Zo publiceerde The Guardian deze week een stuk over Aleksandr Gorbunov, een Russische vastgoedbelegger die de mogelijkheden van het parallel import principe benut door Zara kleding en Zara Home producten in te kopen van een verkoper in Kazachstan. Hij verkoopt deze producten in een winkel met de naam Panika (paniek). In Panika zouden enkel Zara producten te verkrijgen zijn.

"Het is allemaal officiële, parallel import," zo deelt hij aan The Guardian mee. "We kopen niet zomaar alles. We hebben een ontwerper die kiest wat we kopen uit de nieuwste collecties. We willen onze winkel niet zomaar vullen met Zara-kleding."

Parallel import producten zoals die van Gorbunov zijn vaak oorspronkelijk bedoeld voor uitvoer naar landen die deel uitmaken van de door Moskou geleide Euraziatische Economische Unie (EEU), waaronder Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië vallen, aldus The Guardian.

Het mechanisme zorgt ervoor dat westerse merken de controle over de distributie en verkoop van hun producten verliezen. En dat geldt niet enkel voor merken die uit de Russische markt zijn gestapt. Sinds de eerste publicatie van de lijst in mei heeft Rusland de lijst aangepast om bedrijven te schrappen die nog naar de Russische markt importeren, zo meldt Reuters. Desondanks brengt het nieuwe beleid risico’s met zich mee voor bedrijven ‘die het land nog niet eens verlaten hebben’, zo meldt The Guardian. Zo wordt het voorbeeld gegeven van Nikita, die Koreaanse cosmetica importeert die nog steeds bij grote Russische verkooppunten worden verkocht. “Zonder de situatie met parallelimport zou onze verkoop van deze producten niet helemaal legaal zijn," zo legt Nikita uit aan The Guardian.

Toch ziet het eruit alsof het principe op korte termijn nergens naartoe gaat. Begin juli citeerde persbureau Reuters een aankondiging van de Russische minister van Industrie en Handel, Denis Manturov, over het succes van het import mechanisme. De tool zou volgens hem werkzaam geweest zijn in het omzeilen van leveringsbeperkingen zonder dat er toestemming van de producerende bedrijven nodig is.