Beste carrière-tip ooit ontvangen: Dirk Vis vertelt

Iedereen heeft wel een quote of een carrière-tip die ze hebben gehad, die ze altijd bij blijft. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? In deze nieuwe rubriek gaat FashionUnited in gesprek. Deze aflevering: Dirk Vis, oprichter van sokkenmerk Qnoop die het zwerfsokken probleem wil oplossen.

Welke carrière tip is je altijd bijgebleven en pas je nog dagelijks toe?

“‘Hou het dicht bij jezelf.’ Toen ik met Qnoop nog geen jaar onderweg was, liep ik met een vriend van me door zijn bedrijf. Een grote en succesvolle onderneming in de import en distributie. Overal om ons heen waren mensen aan het werk: sales, distributie, goederenbewegingen. Voor mij de stip op de horizon voor Qnoop. Tomeloze groei-ambities. Hij wees me erop dat in de stappen naar groter groeien, je slim moet blijven nadenken over wat je wel en wat je niet doet. Waar je vrolijk van wordt en waarvan niet. Doe de dingen die jij wil en laat je niet opslokken door het proces. Hou het dicht bij jezelf, you’re in charge.”

Hoe heeft dit advies doorgewerkt in je carrière en dagelijkse werk?

“Als je een merk from scratch gaat opbouwen dan komt er veel op je af. Je moet elke dag beslissingen nemen, die bepalen wat de identiteit is van je merk en met welke waarden. Je krijgt elke dag ideeën en adviezen ingefluisterd. Maar uiteindelijk ben je zelf degene die de “Qnoop” moet doorhakken. Het enige kompas waar je echt op kan varen ben je zelf. Als je niet overtuigd bent van je eigen visie, ga je meanderen en is het gevaar dat je uitkomt bij een slap compromis. En dat is nou net niet wat ik wilde toen ik een merk ging bouwen. De reden om Qnoop te starten is omdat ik een sokkenmerk wilde neerzetten met een heel eigen gevoel, een mix van stijlvol en grafisch design, kwaliteit en duurzaamheid. Het heeft veel moeite gekost die drie dingen bij elkaar te brengen maar het is gelukt. En dat kon alleen maar door erin te blijven geloven en door te zetten. Dicht bij mijzelf te blijven.”

Welke tip heb jij voor anderen?

“Mijn tip is: ‘Creëer je eigen job.’ Als je start met ondernemen dan doe je alles, van sourcing tot pakketjes inpakken. Je maakt fouten, doet dingen opnieuw, bedenkt oplossingen. Sommige dingen kun je van nature goed, andere dingen niet en geven je misschien weinig energie. Als je stappen maakt en slimmer na gaat denken over je bedrijf kan je je eigen rol creëren en dat is een van de mooiste dingen van ondernemen. Je doet waar je goed in bent en de rest besteed je uit of zoek je mensen voor die daar weer beter in zijn en dat vaak ook leuker vinden. Als je zo gaat denken zorg je ervoor dat je doet wat je energie geeft en daarmee bereik je het meeste. Je hoeft hier trouwens geen ondernemer voor te zijn, dat kan in elke functie binnen een bedrijf. Geef aan wat je graag doet en wat niet en bedenk zelf hoe je dit kan inrichten. Negen van de tien keer krijg je het podium om het te doen!”

Beeld: Via Dirk Vis/Qnoop