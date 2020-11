BRANDS-360 breidt portfolio uit met G-Star RAW footwear

Brands-360 breidt hun merkenportfolio uit met de G-Star RAW schoenen licentie. De dochteronderneming van het bedrijf Unlimited Footwear Group zal het ontwerp, de ontwikkeling, verkoop, productie en distributie voor dit wereldwijd bekende denim merk, op zich nemen. Om te beginnen met de lancering van een AW21 schoenencollectie. Binnen de regio Frankrijk en Spanje wordt het merk vertegenwoordigd door Thom Timmer, Head of Business Development. Met zijn vele jaren ervaring in de schoenenindustrie, zal meneer Timmer zich richten op de gehele export van G-Star.

G-Star RAW is opgericht in 1989 en heeft een tomeloze passie voor denim, wat het merk ertoe heeft aangespoord vakmanschap naar een geheel nieuw niveau te tillen. Brands-360 zal de karakteristieke uitstraling van het denimmerk blijven vasthouden met twee schoenencollecties per jaar. “Wij blijven trouw aan de expressieve stijl van G-Star. De uitdaging is om te focussen op het belang van toegankelijke nieuwe stijlen en silhouetten, een pasvorm en een duurzame aanpak “, legt Erwin Jaspers, directeur van het brand house uit. De toevoeging van de G-Star RAW schoenen licentie is een geweldige kans voor UFG en Brands-360 om hun organisaties te versterken en internationaal uit te breiden. De combinatie van G-Star RAW’s passie voor denim en UFG’s decennia lange ervaring op gebied van footwear zal de aankomende collecties naar een hoger niveau tillen.

In december start Brands-360 met de presentatie en verkoop van de nieuwe G-Star RAW schoenencollectie.

Image: Thom Timmer