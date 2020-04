Brillenbedrijf EssilorLuxottica benoemt nieuwe CEO

Het Frans-Italiaanse fusiebedrijf EssilorLuxottica heeft Paul du Saillant aangesteld als nieuwe CEO. Du Saillant vervangt Laurent Vacherot, die met pensioen gaat. Dat meldt het brillenconcern in een persbericht.

Du Saillant neemt de taken van Vacherot per direct over, zo luidt het bericht. Daaronder vallen niet alleen Vacherot’s verantwoordelijkheden als CEO van Essilor International, maar ook zijn co-uitvoerende taken. Du Saillant zal in zijn nieuwe rol nauw samenwerken met Francesco Milleri, vice voorzitter en CEO van Luxottica Group, en zal “de EssilorLuxottica-strategie en het integratieproces ontwikkelen en implementeren,” aldus het bericht.

De brillenfabrikanten Essilor en Luxottica fuseerden twee jaar geleden. Het fusiebedrijf maakt onder andere brillen voor Oakley en Ray Ban, en is van plan het Nederlandse optiekbedrijf GrandVision, eigenaar van ketens als EyeWish en Pearle, over te nemen.