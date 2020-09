Bruidsmode merk White One stelt nieuwe hoofdontwerper aan

Alden Misolas is de nieuwe hoofdontwerper van White One, een van de merken uit de Pronovias Group. Misolas is al sinds het begin van het millennium werkzaam in de bruids industrie en heeft zelfs de titel ‘Distinctive Newcomer’ gewonnen in 2003.

Misolas was het meest recent hoofdontwerper bij het Nederlandse bruidsmodehuis Modeca. Hier gaf hij de traditionele collecties van het modehuis een ‘chic en hedendaags gevoel’. “De Pronovias Group is een leider in de industrie en het is een once in a lifetime kans om als hoofdontwerper voor White One te werken en de grenzen van hedendaags luxe bruidsmode te verleggen. Ik kan niet wachten om te starten,” aldus Misolas in het persbericht.

“We zijn verheugd om Alden te verwelkomen in het team van White One,” aldus CEO van de Pronovias Group Amandine Ohayon, in het persbericht. “Met zijn brede ervaring in bruidsmode en uitbundige creativiteit weten we dat hij het merk in spannende richtingen zal sturen die aansluiten bij White One’s jonge en modebewuste clientèle.