Capri Holdings CEO John Idol wordt ook CEO van Michael Kors

Luxe modegroep Capri Holdings kondigt een belangrijke wijziging in het leiderschap van Michael Kors aan. Per 2 december 2024 wordt Capri Holdings voorzitter en CEO John Idol de CEO van Michael Kors. Deze benoeming maakt deel uit van een bredere herstructurering binnen de wereldwijde modegroep, die bekend staat om zijn portefeuille van luxe merken, waaronder Versace en Jimmy Choo.

Capri Holdings, moederbedrijf van Michael Kors, heeft de verschuiving in leiderschap aangekondigd in een persbericht waarin de nieuwe functies en verantwoordelijkheden van het managementteam worden benadrukt. Idol, die sinds de oprichting van Capri Holdings een belangrijke rol heeft gespeeld in het succes van het bedrijf, zal zich nu richten op het verder versterken van de strategische koers van Michael Kors.

Philippa Newman is gepromoveerd tot Chief Product Officer van Michael Kors. Newman, die eerder voorzitter van accessoires en schoenen was, zal nu de algehele productstrategie voor het merk leiden. Haar promotie wordt gezien als een erkenning van haar leiderschap en bijdrage aan de groei van Michael Kors in de mode-industrie.

Daarnaast verlaat Cedric Wilmotte, die sinds april 2023 de CEO van Michael Kors was, het bedrijf. Het vertrek van Wilmotte komt op een moment van grote verandering voor het modehuis, maar Capri Holdings is vastbesloten om de toekomst van Michael Kors verder te versterken met de nieuwe aanpassingen in het leiderschapsteam. Idol deelt over het vertrek van Wilmotte: "Ik wil Cedric bedanken voor zijn belangrijke bijdragen in de afgelopen 16 jaar. We wensen hem het allerbeste in zijn toekomstige inspanningen."

Met deze wijzigingen hoopt Capri Holdings de positie van Michael Kors als een van de toonaangevende luxemerken wereldwijd te verstevigen, terwijl het zich voorbereidt op de uitdagingen en kansen van de komende jaren in de snel veranderende mode-industrie.

Idol concludeert: "Zoals ik al zei tijdens ons recente gesprek met investeerders, gaan we snel over tot het implementeren van strategische initiatieven om de inkomsten te stabiliseren en terug te keren naar groei. Deze reorganisatie versterkt de plannen van Michael Kors om zowel nieuwe als loyale consumenten te betrekken en te stimuleren, opwindende mode en kernproducten te creëren met aantrekkelijke waarde, de productiviteit van de winkel te verbeteren en onze groothandelsactiviteiten weer te laten groeien. Philippa is een dynamische leider met een uitzonderlijke breedte aan ervaring in het ontwikkelen van aantrekkelijke producten voor onze consumenten. Ik heb er vertrouwen in dat ze in haar nieuwe rol als Chief Product Officer voor Michael Kors met succes leiding zal geven aan de uitvoering van onze producttransformatiestrategie en de groei van Michael Kors via alle kanalen zal stimuleren."