CEO Clarks stapt op

Schoenenretailer Clarks heeft bevestigd dat zijn CEO, Victor Herrero, zal terugtreden om zich te richten op bredere verantwoordelijkheden.

Herrero, voorheen CEO van Guess, [werd in maart aangesteld](https://fashionunited.nl/nieuws/mensen/clarks-rondt-deal-met-lionrock-capital-af-victor-herrero-inderdaad-nieuwe-ceo/2021031548945) als onderdeel van een grote verandering in de eigendomsstructuur van het bedrijf, na de overname van een meerderheidsbelang door de private equity-onderneming LionRock Capital.

Als CEO was het aan Herrero om een plan op te stellen om de retailer uit de pandemie te loodsen, waarbij hij waarschuwde voor mogelijke winkelsluitingen, zoals destijds door The Telegraph werd gemeld. Het lijkt er echter op dat de retailer nu weer op de goede weg is. Het bedrijf zei in een verklaring: "Clarks ligt op schema om de verwachte omzetdoelstellingen te halen of te overtreffen en onze schuld- en kasposities zijn de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd.”

"De versoepeling van de coronamaatregelen in onze belangrijkste markten en de sterke beheersing van de kosten in de afgelopen zes maanden hebben geresulteerd in de levering van een sterk verbeterde financiële positie in een snelle tijd."

Op zoek naar nieuw leiderschap

Het bedrijf bevestigde verder dat een huidige voorzitter, Johnny Chen, nu de rol van CEO zal overnemen als een interim-maatregel, zodat Herrero verder kan gaan met bredere verantwoordelijkheden binnen de LionRock en Viva China groepsmaatschappijen.

Chen is sinds februari dit jaar lid van de raad van bestuur van Clarks, kort nadat de in Hong Kong gevestigde participatiemaatschappij, waarvan Cheng vice-voorzitter is, haar investering van 100 miljoen pond in de retailer had afgerond. Daarnaast heeft hij momenteel bestuursfuncties bij Alibaba Pictures Group, China Travel Service en Uni-President China.

De verklaring vervolgt: "Victor heeft ongelooflijk werk verricht in een veel korter dan verwachte tijd en geeft ons de unieke mogelijkheid om de volgende fasen van onze groeiplannen te versnellen. Victor Herrero zal deel blijven uitmaken van de Clarks-directie. Een nieuwe CEO zal te zijner tijd worden aangekondigd."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.