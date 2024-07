CEO van Selfridges vertrekt

Andrew Keith, vorig jaar benoemd tot CEO van Selfridges, verlaat de Britse warenhuisketen. Keith wil "andere ondernemingen nastreven", aldus een persbericht. Zijn rol wordt overgenomen door André Maeder, CEO van Selfridges Group, die in mei van dit jaar is toegetreden.

Keith heeft een uitdagende periode meegemaakt bij Selfridges, zo meldt het persbericht. Hij begon in februari 2021 bij de retailer als managing director, in een tijd van dalende verkopen door COVID-19-restricties. Keith nam vorig jaar de rol van CEO op zich, te midden van ontslagen op het hoofdkantoor als gevolg van "marktomstandigheden en de veranderende behoeften van klanten." Hij maakte ook de degradatie van Signa en de overname door de Thaise Central Group mee. Laatstgenoemde groep kocht in november 2023 de aandelen van Signa en verkreeg daarmee een meerderheidsbelang in Selfridges Group, het Britse moederbedrijf van De Bijenkorf.

Hoewel Keith het niet makkelijk had, was hij mede verantwoordelijk voor een toenemende focus op duurzaamheid, opvallende marketing en toonaangevende samenwerkingen bij Selfridges Group. De groep bestaat uit Selfridges in het Verenigd Koninkrijk, De Bijenkorf in Nederland en Brown Thomas Arnotts in Ierland.