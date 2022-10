CFO JD Sports stapt op

De chief financial officer (CFO) van JD Sports Fashion Plc heeft aangekondigd binnenkort op te stappen. Neil Greenhalgh zal volgend jaar zijn taken als CFO neerleggen, zo blijkt uit een statement.

De zoektocht naar een vervanger voor Greenhalgh is begonnen, zo laat JD Sports Fashion Plc weten. De CFO zal helpen bij dit proces zodat een soepele overdracht gegarandeerd kan worden, aldus het statement.

Greenhalgh is al geruime tijd actief bij JD Sports. Hij sloot zich in 2004 bij het bedrijf aan en vervult sinds 2018 de taak van CFO. “Het besluit om een stap terug te nemen van JD in 2023 is een stap die ik al lang overweeg.” Over de volgende stap in zijn carrière na JD doet de CFO geen uitspraken.