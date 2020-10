CFO van Superdry Plc stapt op

De interim financieel directeur (CFO) van Superdry Plc, Nick Gresham, heeft besloten om per direct op te stappen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Gresham sloot zich in juni 2019 bij Superdry aan, als opvolger van Ed Barker. Het bedrijf moet nog op zoek naar een vervanger.

De reden voor zijn abrupte vertrek wordt niet vermeld. Julian Dunkerton, CEO van Superdry, reageert wel in het persbericht: “Nick sloot zich aan bij Superdry op een cruciaal moment van uitdagingen en veranderingen in ons bedrijf. Hij heeft Superdry in een sterkere rol geplaatst en heeft het bedrijf door de impacten van de coronacrisis begeleid. Ik wil hem persoonlijk bedanken voor het steunen van mij, het bedrijf en al onze aandeelhouders. Ik wens hem al het beste voor de toekomst.”