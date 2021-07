CFO Zeeman vertrekt

Albert van Bolderen, CFO van de Zeeman Groep B.V. vertrekt. Van Bolderen gaat per 31 december 2021 met pensioen, zo maakt Zeeman bekend in een persbericht. Hij wordt opgevolgd door John Morssink.

Morssink zal al per 1 oktober in dienst treden bij Zeeman. Hier zal hij een introductieprogramma van drie maanden volgen waarop hij per 1 januari 2022 de verantwoordelijkheden van Van Bolderen overneemt.

Zeeman CEO Erik-Jan Mares in het persbericht: “Albert is van onschatbare waarde geweest voor de financiële stabiliteit die ons bedrijf kenmerkt. Vanuit zijn enorm brede retailervaring brengt hij overzicht en houdt hij Zeeman dagelijks op koers. We gaan zijn inzicht en visie missen en zijn blij dat we hem nog tot het eind van het jaar in huis hebben. Het was niet eenvoudig om iemand te vinden die in zijn voetsporen kan treden, maar met John Morssink denken wij een zeer geschikte opvolger te hebben gevonden met wie wij de volgende stappen in de groeistrategie van Zeeman kunnen zetten.”