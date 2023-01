Christian Wijnants nieuwe creatief directeur van Belgisch modehuis Maison Ullens

Belgische ontwerper Christian Wijnants is de nieuwe creatief directeur van Maison Ullens, zo brengt WWD exclusief.

De Belgische Wijnants staat bekend om zijn handgemaakte knitwear, vrouwelijke silhouetten en door de natuur geïnspireerde prints. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Na zijn studie werkte hij bij een andere grootheid in de (Belgische) mode-industrie, namelijk bij ontwerper Dries van Noten. In 2003 richtte Christian Wijnants zijn eigen gelijknamige label op waarmee hij tien jaar later de International Woolmark Prize won. Recentelijk opende hij een winkel in Berlijn - waardoor het merk in totaal nu twee winkels heeft.

Maison Ullens is een luxemerk dat in 2012 is opgericht. Het merk werd opgericht ‘als hedendaags antwoord op een gemis aan luxueuze alternatieven voor een elegante, comfortabele reisgarderobe’. Het merk heeft een focus op premium breigoed, wat met de expertise van Wijnants op het gebied van knitwear, goed aansluit bij de nieuwe creatief directeur. In het verleden werkte het merk al samen met Véronique Leroy en Haider Ackermann. Het Belgische merk heeft winkels in Parijs, New York en Aspen (Verenigde Staten).

Houd de website van FashionUnited in de gaten voor een interview met Christian Wijnants over zijn aanstelling bij Maison Ullens.

Belgisch modehuis Maison Ullens stelt Christian Wijnants aan als creatief directeur

Christian Wijnants SS23. Beeld via pr-bureau Turbulence.

Christian Wijnants SS23. Beeld via pr-bureau Turbulence.

Maison Ullens SS23, beeld via pr-burea Turbulence