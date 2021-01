‘Co-CEO Debenhams stapt op’

Steven Cook, de Co-CEO van Debenhams is naar verluidt opgestapt. Zijn vertrek wordt bekendgemaakt door Co-CEO Mike Hazell in een interne memo die is ingezien door Drapers. Het nieuws volgt enkele dagen na het overnamenieuws van Debenhams.

“Steven Cook heeft besloten zijn functie als Co-CEO neer te leggen en verlaat het bedrijf aan het einde van de maand. Hij heeft aangeboden adviseur te blijven voor het bedrijf de komende weken,” aldus de interne memo. Mike Hazell zal samen met de rest van het managementteam verantwoordelijk zijn voor de liquidatie van het bedrijf.

Debenhams is overgenomen door Boohoo Plc, maar daar horen de ruim honderd winkels niet bij. Boohoo wil namelijk van Debenhams een online platform maken. Debenhams wisselde voor een kleine 62 miljoen euro van handen.