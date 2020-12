Deze mensen ontvielen de modeindustrie in 2020

In december blikt FashionUnited traditiegetrouw terug en vooruit. Deze mensen ontvielen de modewereld in 2020:

De Britse retail topman Sir David Jones komt begin januari te overlijden. Sir David Jones CBE was de voormalig voorzitter en CEO van het Britse Next Plc in de periode van de jaren tachtig tot 2006.

Ontwerper Sergio Rossi overlijdt op 84-jarige leeftijd, zo bevestigt Riccardo Sciutto, de CEO van het merk Sergio Rossi op 3 april. Sergio Rossi richtte in 1968 zijn eigen schoenenlabel op nadat hij het vak van zijn vader had geleerd. Zijn zoon Gianvito Rossi lanceerde in 2007 weer zijn eigen schoenenmerk.

Een dag later, op 4 april, overlijdt de negentigjarige modefotograaf Victor Skrebneski . Skrebneski heeft in zijn carrière beroemdheden zoals David Bowie, Audrey Hepburn, Cindy Crawford, Andy Warhol en Barack en Michelle Obama voor zijn lens gehad. Zijn doorbraak vond plaats in 1962 toen hij exclusief werd ingehuurd als de fotograaf voor Estée Lauder campagnes. Skrebneski publiceerde vlak voor zijn dood nog een nieuw boek, namelijk ‘Skrebneski: Documented’. In het boek is zijn werk vanaf 1948 tot en met 2018 te zien.

In juni wordt bekend dat Jan Zeeman, de oprichter van textielgigant Zeeman, op 78-jarige leeftijd is gestorven. Jan Zeeman opende in 1967, op 24-jarige leeftijd, het eerste filiaal van de inmiddels zeer bekende keten. Het concept van zelfbediening van de textielsuper viel in de smaak en binnen tien jaar was Zeeman een keten van honderd filialen. Jan Zeeman was al sinds 1999 niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van het bedrijf. In 2014 nam hij ook afscheid van het bedrijf als commissaris van de Zeeman Groep.

Willem Olsthoorn, de oprichter van Oilily, komt in juli te overlijden . Hij is 81 jaar oud geworden. Olsthoorn en zijn vrouw Marieke richten in 1963 het bedrijf op. De naam begon als Olly, wat in 1980 veranderd werd naar Oilily. Het merk is te herkennen aan de zeer kleurrijke en vaak gebloemde ontwerpen. Naast kinderkleding, waar het veelal bekend om staat, maakt het bedrijf ook dameskleding. Na een faillissement in 2009 besloten Olsthoorn en zijn vrouw de boedel te kopen en een doorstart te maken en uit te breiden naar lifestylemerk.

De Japanse modeontwerper Kansai Yamamoto (76) is op 21 juli overleden . Yamamoto werd bekend met zijn avant-gardistische ontwerpen, in het bijzonder de stukken die hij maakte voor zanger en performer David Bowie. Een van Yamamoto’s bekendste creaties is het ‘Tokyo Pop’-broekpak, zwart met witte belijning en wijde, ronde pijpen, dat hij ontwierp voor Bowie's Stardust-tour.

Beeld: Ellis Faas via Facebook Ellis Faas

In augustus komt visagist en ondernemer Ellis Faas (58) te overlijden , zo maakte haar broer en businesspartner, Thijs Faas, bekend in een persbericht en op de Facebook-pagina van Ellis Faas Cosmetics. Ellis Faas studeerde aan de Christian Chauveau-school voor make-up in Parijs en werkte dankzij haar talent al snel samen met de groten der aarde. Samen met Inez van Lamsweerde sleepte zij een award in de wacht voor een campagne die ze voor Louis Vuitton schoten. Haar internationale doorbraak kwam nadat ze met Mario Testino een shoot voor L’Uomo Vogue had gedaan. Na Testino werkte ze onder andere met Miles Aldridge, Jean-Paul Goude en Paolo Roversi en ontwierp ze de make-up voor catwalkshows van onder meer Chanel, Jean-Paul Gaultier en Yves Saint-Laurent. In 2019 lanceerde ze haar eigen make-up lijn Ellis Faas. Thijs Faas zal samen met medewerkers Ellis Faas Cosmetics doorzetten.

In augustus overleed ook Jochen Holy, medeoprichter van de Holy Fashion Group, op 78-jarige leeftijd. In 1969 namen Jochen en Uwe Holy de leiding van het modehuis Hugo Boss over van hun vader Eugen Holy. De broers en kleinzonen van de oprichter van het bedrijf, Hugo Ferdinand Boss, begonnen vanaf dat moment het modehuis te ontwikkelen tot de internationale modegroep dat het nu is. In 1984 richtten de gebroeders Holy het herenmodemerk Strellson op, dat voortkwam uit de voormalige jassenfabriek Friedrich Straehl & Co. Later werd dit het hoofdkantoor van de Holy Fashion Group. Strellson werd uiteindelijk een van de grootste namen in herenmode.

Beeld: Gerhard Weber, ACHIM SCHEIDEMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

September is de maand waarin Gerhard Weber (Gerry Weber) op 79-jarige leeftijd overlijdt . Gerhard Weber lanceerde zijn modelabel op 1 maart 1973, met zijn vriend en wijle zakenpartner Udo Hardiek (2018) onder de naam Hatex KG. Waar het bedrijf eerst focuste op het produceren van vrouwen broeken, breidde het merk al snel uit en transformeerde het in 1989 naar Gerry Weber International AG. Het ontwikkelde zich later tot modehuis in samenwerking met merken als Hallhuber en Samoon. In 2015 opende Gerhard Weber een van de meest moderne logistieke centra in heel Europa in zijn geboorteplaats Halle/Westphalia. In november 2014 ging Weber met pensioen en verliet hij het bestuur.

Foto:Kenzo Takada, JOEL SAGET / AFP

In oktober overlijdt modeontwerper en oprichter van modehuis ‘Kenzo’ Kenzo Takada op 81-jarige leeftijd , zo meldde het modehuis op Instagram. Takada is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het modehuis werd in 1970 opgerichten maakte furore met de grafische en kleurrijke prints. Het bedrijf werd in 1993 overgenomen door luxeconcern LVMH. In 1999 ging Takada met pensioen.

Beeld: Philippe Cassegrain in New York met (van links naar rechts) actrices Eva Amurri, Susan Sarandon (met hond Penny) en Lucy Liu bij de opening van de Longchamp U.S. Flagship Store in SOHO, 23 mei 2006 in New York. Evan Agostini / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Eind november wordt bekend dat Philippe Cassegrain, directeur van Longchamp, is overleden op 83-jarige leeftijd. Cassegrain, die 60 jaar werkzaam was bij Longchamp, stierf aan de gevolgen van het coronavirus, aldus het persbericht. Tijdens zijn carrière ontwierp Cassegrain de beroemde Le Pliage-tas in 1993, dat één van de best verkochte tassen ter wereld werd. Longchamp werd in 1948 opgericht door de vader van Philippe Cassegrain. Het merk wordt momenteel gerund door de zoon van Philippe Cassegrain, Jean Cassegrain.

Begin deze maand, op 3 december, overlijdt Jeanologia oprichter José Vidal (85) . Jeanologia, dat Vidal in 1994 oprichtte samen met zijn neef Enrique Silla, biedt milieuvriendelijke, duurzame textieloplossingen. Vidal zette zich in voor het milieu en voor sociale gelijkheid. Samen met Juan Carlos Vázquez-Dodero richtte hij de Fondation Amigos de Rimkieta (FAR) op, waarmee hij werkte aan projecten om de kwaliteit van leven van mensen in een van de armste regio’s van Burkina Faso te verbeteren.

Zondag 20 december wordt naar buiten gebracht dat André Lemarié op 95-jarige leeftijd is overleden .Lemarié nam in 1949 de leiding over van het Maison Lemarié, dat in 1880 door zijn opa Palmyre Coyette werd opgericht. Het huis is gespecialiseerd in de ‘kunst van het plumasserie’ (het ambacht van het maken van veren) en levert verencreaties aan de grote modehuizen. Lemarié slaagde erin zich te meten met de grootste namen in de naoorlogse haute couture en vervolgens in de luxe prêt-à-porter, aldus de post op Instagram.

Het Schotse supermodel Stella Tennant (50) overlijdt plotseling 22 december. Tennant was vanaf de jaren negentig een veelgevraagd model. Ze liep mee in catwalkshows voor onder meer Versace en Alexander McQueen en werd gefotografeerd voor advertentiecampagnes van grote internationale modemerken als Calvin Klein, Hermès, Burberry, Prada en Chanel. Ook sierde meermaals de covers van vooraanstaande tijdschriften als Vogue.

29 december wordt bekend dat de Franse ontwerper Pierre Cardin op 98-jarige leeftijd is overleden in een ziekenhuis in Neuilly, ten westen van Parijs. “Een dag van verdriet voor onze familie,” zo schreef de familie in een statement aan AFP. “De grote couturier laat een uniek artistiek erfgoed achter aan Frankrijk en de wereld.” Cardin bleef tot aan zijn dood aan zijn imperium werken. Tegen Fantastic Man zei de ontwerper op 86-jarige leeftijd: "Ik ben veel te druk om te klagen en janken over kiespijn en pijnlijke voeten. Als ik onder de grond ga, doe ik dat staande. De verf mag dan afbladderen, mijn talent is nog intact." Niet voor niets prees zijn familie in het overlijdensbericht zijn ‘onophoudelijke energie’.

De tekst van dit artikel komt uit eerder gepubliceerde artikelen van Caitlyn Terra, Caroline Brakel, Georgia Oost, Nora Veerman en AFP. Selectie en bewerking: Ilona Fonteijn.