Duurzaam modemerk Fraenck wordt voortgezet door Ratna Ho

Modemerk Fraenck gaat verder onder leiding van Ratna Ho verder. Het merk werd in 2018 opgericht door Ho en Pascal Mulder, maar vanaf nu is Ho enig bestuurder en aandeelhouder. De ondernemer deelt dit met FashionUnited.

Modemerk Fraenck maakt items van restmaterialen. Het bedrijf legt daarbij de nadruk op verantwoord ondernemen, inclusiviteit en sociale werkgelegenheid. Nu Ho alleen aan het roer staat, zal de focus op sociale impact en innovatie en de toewijding aan duurzaamheid hetzelfde blijven, zo benadrukt de ondernemer.

“De afgelopen jaren hebben Pascal en ik samen Fraenck door hoogtepunten en uitdagingen geleid,” aldus Ratna Ho in het bericht aan FashionUnited. “Het is een eer om dit merk verder te mogen dragen en uit te bouwen. We hebben een stevige basis gelegd en een sterke naam opgebouwd. Nu is het tijd om onze impact te vergroten en onze missie krachtig voort te zetten.”

Fraenck werkte onder andere samen met Zeeman, Bever en de Nederlandse Spoorwegen om van restmaterialen nieuwe producten te maken.