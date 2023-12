Esprit haalt nieuwe COO bij Duitse retailer Bogner

Esprit benoemt Konstantinos Balogiannis tot de nieuwe Chief Operating Officer, Managing Director Europe, en Global Business Development, een dubbele rol die hij begin november op zich heeft genomen.

Balogiannis kondigde de benoeming aan op zijn eigen LinkedIn, waar hij zei dat het project "extreem intrigerend" was op zoveel niveaus dat hij "niet zou weten waar te beginnen".

Hij vervolgde: "Ik zal me concentreren [op het bijdragen, red.] aan de nieuwe verheven wereldwijde strategie. Ik ben me bewust van de uitdagingen, maar als ik het enthousiasme, de professionaliteit en de passie zie die de gelijkgestemde collega's meebrengen, heb ik er meer vertrouwen in dat we onze doelen zullen bereiken."

Balogiannis waait over van Willy Bogner, waar hij vier jaar lang op de stoel zat als Global Director wholesale. Hij begon zijn carrière bij de Duitse retailer in 2017, aanvankelijk als directeur internationale verkoop voor de markten VS, EMEA en Azië.

Daarvoor had hij in ongeveer acht jaar een aantal functies bekleed bij Tom Tailor Trading. Deze functies waren onder andere Chief Operating Officer Azië, Managing Director van het Polo Team en hoofd internationale verkoop.